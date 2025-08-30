Congo-Brazzaville: Alaka film lab 2025 - Cap sur Pointe-Noire pour la 6e édition

Pour la première fois depuis sa création, Alaka film lab pose ses valises au Congo à Pointe-Noire, du 12 au 19 septembre. Véritable incubateur de talents cinématographiques en Afrique centrale, le lab offrira une semaine d'ateliers, de formations et de rencontres professionnelles à des porteurs de projets de longs métrages de fiction, de documentaires et de séries.

Après avoir circulé dans plusieurs capitales de la sous-région, le choix de Pointe-Noire consacre la vocation culturelle et créative de la capitale économique du Congo. La ville océane accueillera cinéastes, producteurs et experts internationaux dans un cadre dédié à la réflexion, à l'écriture et à la coproduction.

Parmi les dix projets retenus cette année, la scène congolaise sera dignement représentée avec « Ombre du silence », fiction de Divana Cate Radiamick, produite par Rufin Mbou Mikama. Cette sélection marque une étape importante pour la jeune réalisatrice congolaise, qui rejoint un vivier de créateurs venus du Rwanda, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo.

Durant une semaine, les participants suivront un programme intensif : ateliers d'écriture, préparation au pitch, projections-débats, études de cas, rencontres individuelles avec des diffuseurs et responsables de fonds. Objectif : transformer des idées prometteuses en projets solides et prêts pour le marché international.

Parmi les formateurs de cette édition, des figures majeures du cinéma africain et international, Joël Richmond Mathieu Akafou, cinéaste ivoirien, multiprimé pour ses documentaires « Vivre riche », « Traverser », « Loin de moi la colère ». Il est aussi enseignant et membre de la Villa Albertine. On comptera également la présence de Madeline Robert, productrice française et responsable du fonds Visions Sud Est en Suisse, forte d'une expertise reconnue dans le cinéma documentaire. Et enfin, Emmanuel Lupia, producteur congolais basé à Kinshasa, fondateur de Tosala Films et du Lisapo film lab, connu pour avoir accompagné Maki'la de Machérie Ekwa et Augure de Baloji.

Soutenu par de nombreux partenaires, dont l'Institut français, TV5Monde, Arte ou encore le CNC, Alaka film lab se positionne comme un levier essentiel pour structurer l'industrie cinématographique en Afrique centrale. Cette 6e édition ambitionne non seulement de renforcer les capacités des porteurs de projets, mais aussi de stimuler les coproductions et d'attirer distributeurs et diffuseurs internationaux.

Du 12 au 19 septembre, Pointe-Noire deviendra ainsi le coeur battant du cinéma d'auteur de la sous-région. Une opportunité unique pour les talents émergents, et un moment historique pour le Congo qui accueille pour la première fois cet événement de portée internationale.