Afrique: Voir ou revoir - ' Une si longue lettre'

Cette semaine, le film Une si longue lettre, adaptation du roman culte de Mariama Bâ, est à l'affiche dans les salles Canal Olympia. Réalisé par Angèle Diabang après plus de dix ans de travail, ce long métrage est une invitation à revisiter un texte fondateur de la littérature africaine féministe, tout en redécouvrant son actualité brûlante.

L'histoire suit Ramatoulaye, une femme sénégalaise qui, à la mort de son mari polygame, écrit une longue lettre à son amie Aïssatou. À travers cette correspondance, elle livre ses peines, ses souvenirs, mais aussi sa vision d'un avenir possible pour les femmes. Entre douleur de la trahison, solitude, épreuves de la maternité et espoir d'émancipation, Ramatoulaye raconte le destin de toute une génération de femmes africaines face au poids de la tradition et aux défis de la modernité.

Depuis sa publication en 1979, Une si longue lettre s'est imposée comme une oeuvre majeure dans les programmes scolaires et universitaires, aussi bien en Afrique qu'à l'étranger. Le film en prolonge l'élan pédagogique. En portant à l'écran cette histoire intime et universelle, Angèle Diabang propose aux jeunes générations une réflexion sur des sujets toujours actuels : la polygamie, la place de la femme dans la société, l'éducation des filles et la quête de dignité. « C'est une longue marche, marquée par un profond amour pour ma culture, que j'ai voulu magnifier », a expliqué la réalisatrice.

Au-delà de la littérature, le cinéma offre ici un support visuel puissant qui rend le récit accessible à un public plus large, y compris à ceux qui ne lisent pas. Dans un continent où l'éducation par l'image prend une place croissante, Une si longue lettre devient un outil précieux pour sensibiliser, éveiller et inspirer.

Présenté en avant-première au Fespaco 2025, le film a déjà marqué les esprits. Sélectionné à l'African film festival de New York, au Dakhla Film Festival au Maroc, au Locarno film festival en Suisse et à la Semaine du centenaire Vieyra à Tours, il connaît une belle carrière internationale. Il est également en lice à la Nuit ivoirienne du septième art, notamment dans les catégories meilleure réalisation et meilleure interprétation féminine internationale.

Plus qu'une adaptation, Une si longue lettre est un hommage vibrant aux luttes silencieuses et à la résilience des femmes africaines. À voir ou à revoir cette semaine dans les salles Canal Olympia pour se laisser émouvoir, réfléchir et transmettre.