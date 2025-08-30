Congo-Brazzaville: Golden night - L'artiste Pasira Fayila en tête d'affiche

Le 30 août, Brazzaville vibrera au rythme de Golden night, un événement inédit qui marie avec élégance concert et défilé de mode. En tête d'affiche, la chanteuse congolaise Pasira Fayila promet une soirée mémorable, placée sous le signe de la rumba, du raffinement et de la célébration artistique.

Pensé comme une vitrine de la créativité congolaise, Golden Night vise à valoriser les talents féminins dans les domaines de la musique et de la mode. En réunissant artistes, créateurs et passionnés de culture, l'événement cherche à créer un espace d'expression où l'art devient langage commun, et où les voix du Congo s'élèvent avec fierté.

Afin de garantir le succès de cette soirée, les organisateurs ont prévu plusieurs temps forts. Le concert VIP de Pasira Fayila constituera le coeur battant de l'événement. À cela s'ajoutera un défilé de mode mettant en lumière les créations de stylistes congolais, inspirées à la fois du patrimoine local et des tendances contemporaines. En complément, un invité surpris viendra enrichir le programme, tandis que les convives pourront profiter d'une dégustation de champagne et de whisky (Moët & Chandon, Belaire, Johnnie Walker), dans une atmosphère premium propice aux échanges et au networking.

À l'occasion de ce concert, Pasira Fayila présentera ses chansons les plus marquantes, chacune porteuse d'émotion et de sens. Elle commencera probablement avec Sondama, une ballade douce et mélancolique. Ensuite viendra Sur mesure, une chanson émotive et délicate. Avec Poule de la mort, elle exprimera sa révolte contre l'injustice avec force et sincérité. Covid 19 ezo boma évoquera les douleurs liées à la pandémie, entre lucidité et compassion. Chez Temba rendra hommage aux racines et à la mémoire du village. En duo avec son groupe F-Music, elle chantera Tula Muisi, un morceau d'amour plein de tendresse. Enfin, Ivresse d'amour clôturera le spectacle avec une mélodie envoûtante mêlant rumba, soukous et sons modernes.

Tout au long de sa carrière, Pasira Fayila a su s'entourer d'artistes reconnus. Elle a notamment évolué au sein de l'orchestre Anti Choc de Bozi Boziana, où elle a affiné sa technique et affirmé sa présence scénique. Elle a également collaboré avec Godé Lofombo, bassiste de renom, pour des performances vibrantes et marquantes. Depuis 2020, elle dirige son propre groupe, F-Music, qui l'accompagne dans ses projets artistiques. Ce collectif représente pour elle un espace de création libre, où la musique devient un outil de transmission, de dialogue et de réinvention.

Bien que Pasira Fayila n'ait pas encore reçu de distinctions officielles, elle bénéficie d'une reconnaissance croissante. Son public loue sa maîtrise vocale, sa présence scénique et son engagement artistique. Sur les réseaux sociaux, elle rassemble une communauté fidèle, séduite par son authenticité, sa sensibilité et sa capacité à émouvoir.

Originaire de la République démocratique du Congo, Pasira Fayila débute sa carrière en 2012 au sein d'Anti Choc, où elle se distingue rapidement par sa voix et son charisme. En 2020, elle fonde F-Music, affirmant ainsi son indépendance et sa vision artistique. Depuis, elle multiplie les concerts, les clips et les collaborations, tout en restant fidèle à ses racines musicales et à l'héritage de la rumba congolaise.

Golden night s'annonce comme un événement phare de la rentrée culturelle à Brazzaville. Grâce à la voix de Pasira Fayila, au talent des créateurs et à l'ambiance soignée, cette soirée promet de marquer les esprits. Entre tradition et modernité, musique et mode, le Congo célébrera sa richesse artistique avec éclat, dans une nuit où l'élégance rencontrera l'émotion.