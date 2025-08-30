Congo-Brazzaville: Fhic Pointe-Noire - Plusieurs jeunes entrepreneurs ont reçu des financements

30 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sarah Monguia

Lors de la 5e édition du Forum horizon initiative et créativité organisée du 21 au 23 août à Pointe-Noire, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) a octroyé des subventions aux entrepreneurs des secteurs informel et formel comme fonds d'amortissement d'affaires.

Ce forum a offert une opportunité d'accéder au financement aux entrepreneurs. Cinq cents entrepreneurs du secteur informel sélectionnés dans le cadre du programme crédit Kolisa du Figa ont bénéficié d'un financement à hauteur de 63 800 000 FCFA. Et la microfinance Microcred a bénéficié de 10 000 000 FCFA de la part du gouvernement.

Par ailleurs, quatre cents jeunes ont été formés aux métiers agro-pastoraux et dix jeunes entrepreneurs ont été sacrés lauréats du concours organisé par le Figa et la Chambre de commerce de Pointe Noire. Les subventions varient entre 840 000 FCFA et 10 000 000 FCFA.

Outre les fonds, dix participants à l'atelier couture ont reçu dix machines à coudre en vue de renforcer leurs connaissances pratiques. En parallèle, quelques jeunes filles formées en coiffure et maquillage ont reçu des kits de travail.

Concernant le prix d'excellence « Le Prince », il est revenu à trois jeunes entrepreneurs Henry Diele de Green Tech fabricant des pavés à base des déchets plastiques, Gloire Kouzounguila startup éco spécialisée dans la fabrication de charbons écologiques et Séphora Koutoumona, couturière en situation de handicap. Chacun a reçu un certificat d'honneur en plus d'une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé. « C'est la consécration d'un travail acharné. Je suis reconnaissant que nos efforts soient récompensés. Merci le Fhic ! », s'est réjoui Gloire Kouzounguila.

