Congo-Brazzaville: Lire ou relire - 'À la vie bel hommage' d'Émile Gankama

Publié aux éditions Les Lettres mouchetées à Pointe-Noire, ce roman autobiographique relate l'histoire multidimensionnelle de son auteur, un parcours très édifiant pour la postérité.

Sur deux cent dix pages, Émile Gankama se raconte à la première personne avec toute la responsabilité d'un père, époux, manager et chercheur qui s'assume dans l'humilité et la sérénité. Comme journaliste, il utilise le mot le plus juste pour dire clairement et sans détours la réalité de son être au long d'une vie riche d'expériences ayant inspiré cet émouvant récit.

Ce bel hommage à la vie est à l'image du "Manguier, le fleuve et la souris" de Denis Sassou N'Guesso, un témoignage d'un vétéran soucieux de transmettre à ses proches contemporains et futurs, par la magie de l'écriture, l'expérience de son vécu, ses convictions et ses idéaux. Son message va au-delà de la sphère de sa famille, de son milieu professionnel et de son pays. À partir de sa vie privée et publique, il promeut des valeurs endogènes humanistes et universelles.

Des thématiques diverses sont abordées dans ce récit, entre autres, les souvenirs de l'enfance dans une Afrique post-coloniale, la richesse et les limites du patrimoine culturel tutélaire, le choc de la modernité et l'altérité, la vie scolaire et professionnelle, la famille et les amitiés, la politique en Afrique et les conflits inutiles qu'elle génère.

La vie romancée d'Émile Gankama laisse découvrir une personne érudite, sobre et prudente. A côté de son érudition littéraire exprimée par l'intertextualité itérative au long des pages, avec l'évocation des écrits de Cherry Fielding, Charles Nokan, Henri Lopes et Jean Écart; l'auteur ne cache pas sa passion d'une part pour la musique rumba congolaise dont il exalte quelques virtuoses qui ont composé des chansons autour du majestueux fleuve Congo, Pamelo Mounk'a, Youlou Mabiala, Lutumba Simaro, Loko Massengo, Koffi Olomide... Et d'autre part le football local qui semble son dada depuis sa très tendre jeunesse.

Les aventures et mésaventures ont permis à l'auteur de découvrir plusieurs localités dans son pays, en Afrique et dans le monde. Seulement, il reste fortement marqué par la guerre civile dans son pays, une amère expérience qu'il ne souhaite plus revivre au sein de sa patrie.

"Quand les Congolais allaient-ils cesser de recourir à la guerre civile pour résoudre leurs différends ? Quand donneraient-ils plus de chance au développement de leur pays pour le bien-être de tous ?" s'interroge Émile Gankama à la page 94. Journaliste, sociologue et chargé de cours à l'université Marien-Ngouabi, Émile Gankama est auteur d'une dizaine de livres, des essais et des romans écrits dans un langage suave et châtié.