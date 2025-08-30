Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Salisa bomoyi » de Pépé Kallé

Eléphant de la jungle musicale congolaise, Pépé Kallé, avec des rythmes endiablés, a conquis la scène internationale. En 1977, il sort le titre « Salisa bomoyi », paru en format 45 tours, grâce aux éditions Kindo, sous la référence KIN-06.

Pépé Kallé, dans son oeuvre « Salisa bomoyi », dépeint une société kinoise où les funérailles sont plus importantes que le soutien aux vivants. L'auteur critique cette pratique et encourage les gens à aider leurs proches dans le besoin plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour des funérailles somptueuses : « Mpona nini moto soki azali na bomoyi bakipaka ye te », c'est-à-dire «pourquoi quand une personne est en vie on ne prend pas soin de lui ».

L'auteur va poursuivre en disant : «Soki nakeleli nasengi bakangelaka ngai ba porte kasi soki lelo ngai nakufi baluka bakunda ngai na talo », autrement dit : « Si je suis dans le besoin et que je demande, les portes me sont fermées mais si je meurs aujourd'hui je serais enterré avec les honneurs ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'introduction de la chanson est marquée par une section instrumentale mettant en valeur les guitares, suivie d'une partie rythmique où la guitare basse joue un rôle prépondérant. La guitare solo intervient ensuite, avant que Pépé Kallé et Papy Tex ne prennent le relais avec un chant polyphonique. La deuxième partie de cette chanson est dominée par un chant responsorial, avec Pépé Kallé comme leader, Papy Tex, Pépé Kallé et Papa Djos en choeur. La troisième partie de cette chanson est un sébène influencé par la batterie de Ridjo Star, la guitare solo de Boeing 737, la guitare rythmique d'Elvis Nkunku et la guitare basse de M P Cheniet et l'animation.

Jean Baptiste Kabasele Yampanya vint au monde le 30 décembre 1951 à Kinshasa. il a connu une brillante carrière d'artiste, carrière qu'il a débutée dans la chorale Saint-Paul. En 1968, il enrégistre avec Papy Tex leur premier disque 45 tours « Pardon Papy ». Dès lors, le destin des deux hommes est scellé. Ils vont par la suite intégrer le groupe « Myosotys » en 1970. Cette année-là, ils se présentent au concours organisé par Ebengo Dewayon sous l'étiquette « Africa Choc » et remportent le trophée du « meilleur orchestre ». Quelque temps après, Pépé Kallé est recruté dans « Bella Bella ».

Avec les conselis de l'artiste Lokassa ya Mbongo, ils ont un troisième membre, Dilu Dilumona et forment le trio « Kadima ». Sur proposition de l'artiste Seskain Molenga, le groupe prend le nom de Bakuba. Le 17 mars 1972, il devient Empire Bakuba. Après avoir sorti un album percutant dénommé « cocktail », Pépé Kallé a quitté cette terre le 29 novembre 1998.