Tunisie: Les Oscars 2026 - « La voix de Hind Rajab » de Kaouther Ben Hania représentera le pays

Le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci) a annoncé, ce 27 août, que la Tunisie présentera « La voix de Hind Rajab », le nouveau long-métrage de Kaouther Ben Hania, pour représenter le pays aux oscars 2026 dans la catégorie Meilleur film international.

Kaouther Ben Hania avait offert à la Tunisie sa première nomination dans cette catégorie avec « L'homme qui a vendu sa peau » en 2020, avant d'être de nouveau nommée en 2023 pour le documentaire « Les filles d'Olfa ».

Par ailleurs, « La voix de Hind Rajab » sera dévoilé le 3 septembre prochain en première mondiale à la Mostra de Venise, où il concourt en compétition officielle. Cette sélection prestigieuse a suscité un fort intérêt international, renforcé par la participation de Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Jonathan Glazer en tant que producteurs exécutifs du film.

Voilà de quoi lui conférer une visibilité exceptionnelle et mettre en relief son importance artistique et politique.

Le film est une coproduction tuniso-française de Tanit Films, Film 4 productions et Film Four. Il a bénéficié d'une bourse d'aide du Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique relevant du ministère des Affaires culturelles.

Au casting on retrouve les Palestiniens Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et l'actrice jordano-canadienne Saja Kilani.

Il est à préciser que quelques semaines avant l'ouverture de la Mostra, une lettre ouverte signée par 1.500 artistes appelait le festival à prendre position contre le génocide en cours à Gaza et à donner la parole aux Palestiniens.

La direction de la Mostra a répondu que la programmation de « La voix de Hind Rajab » constituait en elle-même une prise de position, permettant de mettre en lumière une voix palestinienne souvent marginalisée.

Kaouther Ben Hania y retrace le destin tragique de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans, tuée avec plusieurs membres de sa famille alors qu'ils tentaient d'échapper aux bombardements à Gaza. Avant sa mort, Hind et sa cousine avaient réussi à joindre les secours par téléphone ; un appel enregistré par le Croissant-Rouge et largement relayé sur Internet, provoquant une onde de choc mondiale.

Quelques jours plus tard, les voitures de la famille et des secouristes ont été retrouvées criblées de balles (355 impacts sur le véhicule familial!).

À travers ce témoignage poignant, Kaouther Ben Hania met en lumière l'horreur à Gaza et les atrocités commises par l'entité sioniste.

Avec cette sélection, la Tunisie se lance dans la compétition des oscars 2026. La shortlist des 15 films retenus sera dévoilée le 16 décembre 2025, puis la liste finale le 22 janvier 2026. La 98e cérémonie des oscars aura lieu le 15 mars 2026 à Los Angeles.

«Les images violentes sont partout autour de nous : sur nos écrans, nos téléphones.

Ce que je voulais montrer, c'est l'invisible, l'attente, la peur, le silence insupportable quand personne ne vient», avait noté Kaouther Ben Hania à propos de son film, en ajoutant : « Cette histoire ne parle pas seulement de Gaza. Elle évoque un deuil universel.

Le cinéma peut préserver une mémoire. Il peut résister à l'amnésie. Que la voix de Hind Rajab soit entendue ».