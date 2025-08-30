Tunisie: Saison de la chasse 2025/2026 - L'ouverture prévue à partir du 5 octobre

La saison de la chasse au titre de la période 2025/2026 sera ouverte le 5 octobre 2025, avec des périodes variables selon les espèces, et s'étendra jusqu'au 20 septembre 2026, pour certaines catégories de gibier.

La chasse du lièvre, de la perdrix, de la caille sédentaire, du pigeon biset et du ganga unibande est fixée du 5 octobre au 7 décembre 2025, selon un arrêté du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 29 Août courant (JORT).

Le sanglier et le loup doré africain pourront être chassés du 5 octobre 2025 au 1er février 2026, et jusqu'au 26 avril 2026 dans les gouvernorats du Sud et du Centre (Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine).

La chasse des oiseaux migrateurs (pigeon ramier, grives, étourneaux, bécassines, colverts, sarcelles, foulques et pluviers) est prévue du 9 novembre 2025 au 15 mars 2026. La bécasse des bois ne sera autorisée que dans certaines zones forestières du Nord (Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béja, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan).

La chasse à l'épervier de la caille sera autorisée à Nabeul du 5 avril au 28 juin 2026. Enfin, la tourterelle, le pigeon biset ainsi que les gangas (cata, tacheté et couronné) pourront être chassés du 26 juillet au 20 septembre 2026.

Chaque chasseur devra être affilié à une association régionale et s'acquitter d'une cotisation (50 dinars pour les nationaux, 100 dinars pour les étrangers résidents temporaires). Les licences, délivrées par la Direction générale des forêts, incluent des redevances spécifiques pour la fauconnerie, réservée aux nationaux.

L'arrêté impose par ailleurs des mesures de protection de l'environnement, telles que l'interdiction d'abandonner des douilles ou déchets, et prévoit la possibilité de fermer prématurément certaines chasses si les conditions écologiques l'exigent.