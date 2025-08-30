Tunisie: Le CSS gagne son premier match en championnat - Iyed Belwafi, le sauveur

Deux exploits individuels et deux buts de l'attaquant sfaxien ont permis au CSS de l'emporter malgré une prestation collective pas très convaincante.

Il aura donc fallu plus de trois matches à l'entraîneur Mohamed Kouki pour comprendre que dans l'effectif actuel, il y a un joueur qui peut impacter le jeu offensif de son équipe et résoudre le gros problème de l'inefficacité dans la surface et devant les buts adverses. Iyed Belwafi a inscrit les deux buts de la victoire du CSS sur la JSO et a fait vibrer le public dans les gradins du Stade Taieb Mhiri.

Son exploit individuel dans les deux buts inscrits en dit long sur l'immensité de son talent. Une passe rapide de Youssef Becha en phase de transition, une course folle à partir du milieu de terrain, tous les adversaires sur sa route éliminés et une frappe limpide à l'entrée de la surface de réparation qui trompe le gardien des visiteurs, Montasser Essid.

L'action a été rapide, propre et sans bavure. Iyed Belwafi, resté pendant quatre ans à l'écart comme joueur remplaçant, puis prêté la saison passée à l'USBG, a pris sa revanche et gagné ses galons de titulaire. Il a su être patient et attendre son heure pour retrouver ses sensations et ses marques d'attaquant de percées sur les couloirs et en profondeur et de finisseur. Iyed Belwafi est tout sauf un avant-centre classique. Il va vite et il sait profiter des espaces.

Kouki : «Attendez nous contre le CA»

«Il nous faut un joueur de cette qualité pour débloquer notre animation offensive qui est encore le point faible de notre dispositif», reconnaît Mohamed Kouki tout heureux d'avoir trouvé en Iyed Belwafi le sauveur. «Il y a eu dans ce match contre la JSO les déchets habituels dans la relance et dans la construction.

Nos lignes sont toujours espacées et nous sommes encore loin du bloc équipe souhaité. Nous n'avons pas livré un grand match, mais l'important pour nous ce sont les trois points que nous avons su grappiller avec intelligence, réalisme et lucidité. Le retour de Ammar Tayfour au milieu du terrain nous sera d'un grand secours.

Un attaquant comme Willy Onana dans la plénitude de ses moyens musclera davantage notre compartiment offensif. Emmanuel Ogbole, l'attaquant de pointe nigérien, nous permettra de peser davantage sur les défenses adverses et d'être beaucoup plus efficaces dans la finition. Avec derrière lui une bonne rampe de lancement, le trio Travis Mutyaba, Youssef Becha, Iyed Belwafi.

Ce succès sur la JSO nous a bien relancés dans la compétition et durant la trêve nous aurons l'occasion de corriger les lacunes et imperfections. Attendez nous donc dès le prochain match contre le CA», a précisé l'entraîneur des Sfaxiens soulagé par son premier succès sur deux exploits individuels du petit prodige Iyed Belwafi.