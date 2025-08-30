Togo: Manifestation fantôme à Lomé

30 Août 2025
Togonews (Lomé)

Malgré les appels à manifester lancés depuis la diaspora par certains groupes activistes via les réseaux sociaux, la manifestation prévue samedi n'a finalement pas eu lieu.

La capitale est restée calme, bien que placée sous haute vigilance sécuritaire.

Dès les premières heures de la journée, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans plusieurs zones sensibles de la ville. Bè, Adakpamé, Déckon, la Colombe de la Paix et le carrefour GTA étaient particulièrement surveillés. À ces points névralgiques, forces de défense et de sécurité ont été déployées en nombre pour prévenir tout débordement.

La majorité des commerces ont gardé portes closes, notamment autour des grandes artères et du grand marché de Lomé. Les marchés secondaires ont eux aussi été désertés. Malgré tout, la circulation est restée fluide, avec quelques taxi-motos assurant le strict minimum de mobilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La veille, plusieurs groupes citoyens avaient appelé la population à ne pas suivre les appels à manifester, mettant en avant la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale.

Les activistes réunis sous la bannière du M66, soutenus en coulisse par certains partis politiques, espéraient relancer la rue comme levier de pression. Mais leur tentative semble avoir échoué, la population affichant une certaine maturité face à ces initiatives.

« Les troubles et les violences ne remplissent pas le panier de la ménagère », affirment certains habitants, désabusés par les conséquences économiques et sociales des précédentes tensions.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.