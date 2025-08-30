Togo: Mobilisation réussie pour la Journée nationale du sport

30 Août 2025
Togonews (Lomé)

La population a répondu présente à la 34e édition de la Journée nationale du sport (JNS), organisée samedi.

À Lomé, la Commune Golfe 1 a accueilli une mobilisation particulière, en présence de Lidi Bessi-Kama, ministre des Sports.

L'événement s'est tenu à l'hôtel Sarakawa, où les participants ont pris part à un footing et des exercices de gymnastique collective.

Prenant la parole, la ministre a rappelé l'importance de l'activité physique régulière pour la santé.

Elle a également souligné la dimension sociale du sport, capable de rassembler les citoyens autour de valeurs communes, de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le vivre-ensemble.

