Sénégal: Recours en annulation du scrutin du 2 août dernier - La Commission de recours de la FSF déboute Mady Touré

Le verdict est tombé pour la coalition Mady Touré 2025 qui avait déposé un recours à la Commission de recours en matière électorale de la Fédération Senegal de football aux fins d'annulation du scrutin du 2 août dernier pour des « irrégularités ». Cette dernière a rejeté la requête du président de l'Académie Génération Foot, qui ne décolère pas pour autant. Puisqu'il envisage de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

La Commissaire de recours en matière électorat de la Fédération sénégalaise de football (FSF) vient de débouter le candidat à la présidence de la FSF, Mady Touré, par ailleurs président de l'Académie Génération Foot. Elle a, en effet, déclaré irrecevable le recours déposé par ce dernier « pour défaut d'ouverture de la voie de recours ordinaire en appel (le tout en application des articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral) », lit-on dans son procès verbal no 17/ 2025. Par conséquent, les résultats de l'élection du 2 août dernier demeurent définitifs.

La Commission de recours en matière électorale s'est réunie le 27 août dernier sous la présidence de Papa Mohamed Diop, président, du Colonel Ababacar Diop, secrétaire général, et de Abdoulaye Thiam (ancien Rédacteur en Chef du Soleil), membre. Elle a fait remarquer que « La commission de recours est compétente pour connaître en appel du contentieux de l'inscription sur les listes électorales ; la commission électorale procède à la publication de la liste finale et officielle des candidats ; ladite commission statue, en dernier ressort, sur toutes les questions relatives à la procédure de vote et de dépouillement de l'Assemblée Générale élective, avant de proclamer les résultats définitifs et publier le procès-verbal ; soulève d'office la fin de non-recevoir du recours en annulation de la procédure de vote et de dépouillement de l'Assemblée Générale élective ».

Mady Touré avait introduit le 25 août dernier, un record aux fins de l'annulation du scrutin, de la sanction de membres de la Fédération soupçonnés de corruption et de l'organisation de nouvelles élections. Dans un commentaire rendu public, le camp de Mady Touré affirmait avoir décidé de « passer à l'action pour défendre les intérêts du football sénégalais et l'éthique ». Pour rappel, le procès verbal avait confirmé la victoire de Abdoulaye Fall au second tour devant Mady Touré, qui s'était retiré en dénonçant ses « pratiques frauduleuses ».

Le successeur de Me Augustin Senghor est élu pour un mandat de quatre ans avec 322 voix au second tour contre 30 pour Mady Toure, sur 368 suffrages exprimés (dont 16 nuls).

A noter que nonobstant, cette décision, Mady Toure a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport.