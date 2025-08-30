Sénégal: Ousmane Sonko en visite de courtoisie chez des autorités religieuses de Kaloack

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce samedi une visite de courtoisie à Médina Baye, en prélude au Gamou prévu le 4 septembre.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de l'annonce faite par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de son entretien à Tivaouane avec le khalife général des Tidianes. Le chef de l'État avait alors exprimé sa volonté de rendre visite à toutes les grandes familles religieuses à l'occasion du Gamou, célébrant la naissance du prophète Mouhammed.

En raison des contraintes de calendrier, le président avait indiqué que le Premier ministre se rendrait le même jour auprès d'autres foyers religieux à Kaolack, tandis que le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, s'est rendu à Thiès et à Thiénaba.

Accompagné de membres du gouvernement, dont le secrétaire d'État au Logement, Momath Talla Ndao, ainsi que des autorités administratives locales, Ousmane Sonko a été reçu par Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, khalife général de la Fayda tidianiyya.

Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a souligné ses relations empreintes de cordialité avec l'autorité religieuse, saluant son érudition et son ouverture sur les grands enjeux du continent, notamment la souveraineté et le panafricanisme. Il a également sollicité des prières pour le Sénégal.

Dans le cadre de son séjour à Kaolack, Ousmane Sonko s'est ensuite rendu à Léona Niassène, où il a été accueilli par le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass et plusieurs membres de la famille d'El Hadji Abdoulaye Niass, père de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass et de Mame Khalifa Niass.