Sénégal: Ousmane Sonko en visite de courtoisie chez des autorités religieuses de Kaloack

30 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce samedi une visite de courtoisie à Médina Baye, en prélude au Gamou prévu le 4 septembre.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de l'annonce faite par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de son entretien à Tivaouane avec le khalife général des Tidianes. Le chef de l'État avait alors exprimé sa volonté de rendre visite à toutes les grandes familles religieuses à l'occasion du Gamou, célébrant la naissance du prophète Mouhammed.

En raison des contraintes de calendrier, le président avait indiqué que le Premier ministre se rendrait le même jour auprès d'autres foyers religieux à Kaolack, tandis que le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, s'est rendu à Thiès et à Thiénaba.

Accompagné de membres du gouvernement, dont le secrétaire d'État au Logement, Momath Talla Ndao, ainsi que des autorités administratives locales, Ousmane Sonko a été reçu par Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, khalife général de la Fayda tidianiyya.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a souligné ses relations empreintes de cordialité avec l'autorité religieuse, saluant son érudition et son ouverture sur les grands enjeux du continent, notamment la souveraineté et le panafricanisme. Il a également sollicité des prières pour le Sénégal.

Dans le cadre de son séjour à Kaolack, Ousmane Sonko s'est ensuite rendu à Léona Niassène, où il a été accueilli par le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass et plusieurs membres de la famille d'El Hadji Abdoulaye Niass, père de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass et de Mame Khalifa Niass.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.