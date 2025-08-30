Sénégal: Le président Faye veut instaurer un budget dédié au culte

Tivaouane — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé samedi à Tivaouane l'instauration prochaine d'un budget dédié au culte pour d'avantage appuyer les familles religieuses, une première dans l'histoire du Sénégal.

Le chef d'Etat qui a nommé en septembre 2024 le professeur Djim Dramé à la tête de la direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langues a annoncé récemment l'évolution de cette nouvelle création institutionnelle vers une Délégation des Affaires religieuses pour plus de marges.

En visite dans la cité religieuse de Tivaouane, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que ce budget, destiné à soutenir l'organisation des célébrations religieuses comme le Maouloud, sera reconduit et renforcé chaque année pour "appuyer davantage les familles religieuses".

"Les confréries religieuses au Sénégal sont des références, sources de paix et de développement", a magnifié le chef de l'Etat.

Rendant hommage à El Hadj Malick Sy, initiateur du Gamou de Tivaouane en 1902, le président Faye a salué "l'attitude exemplaire" de ses descendants qu'il qualifie de "dépositaires et continuateurs du legs de l'auteur de Mimiya", son célèbre ouvrage consacré à la biographie du prophète Mouhammad.

Au complexe Serigne Ababacar Sy, Serigne Moustapha Sy Al Amine a souhaité, la bienvenue au président, exprimant la gratitude de la communauté tidiane.

"Si nous avions un palais en diamant, nous vous y accueillerions. Si le Khalife est honoré, c'est toute une communauté qui se sent honorée" a-t-il déclaré.

Après la cérémonie, le président Faye a visité la grande mosquée de Tivaouane, accompagné de membres de la famille Sy et des autorités administratives.

À son arrivée dans la cité religieuse aux environs de 11 heures, le président de la République avait été reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.