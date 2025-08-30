Sénégal: Bassirou Diomaye Faye reçu par le khalife Serigne Babacar Sy Mansour

Tivaouane — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé samedi à Tivaouane aux environs de 11 heures pour une visite de courtoisie auprès du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avec qui il s'entretient actuellement.

Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine, le chef de l'État a été reçu en présence d'autres membres de la famille d'El Hadji Malick Sy.

Au cours de cet entretien, le khalife a insisté sur les valeurs de paix et de concorde nationale, tout en formulant des prières pour le succès et la réussite du président dans ses missions à la tête du pays.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité le khalife général des Tidianes à l'occasion du Maouloud et lui a adressé des prières pour la santé.

Il a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir et accompagner Tivaouane dans ses initiatives de modernisation.

Cette visite solennelle illustre l'importance des relations entre autorités religieuses et politiques pour la préservation de la cohésion sociale au Sénégal.

Après son entretien avec le khalife, le chef de l'État va délivrer un message à la communauté musulmane depuis l'auditorium Serigne Babacar Sy , à l'esplanade des mosquées de la cité religieuse, a appris le correspondant de l'APS sur place.