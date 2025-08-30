Sénégal: Gaz sénégalais - Une spécialiste appelle à un débat citoyen

L'ingénieure sénégalaise établie au Canada, Soukeyna Ly, a présenté samedi à Dakar son ouvrage intitulé "Sous nos pieds, le futur... Le gaz naturel au Sénégal : entre souveraineté énergétique et avenir d'une génération", un essai de 187 pages qui se veut de placer "le citoyen au coeur du débat sur la découverte et l'exploitation du gaz au Sénégal".

"Ce n'est pas un rapport technique, mais un questionnement citoyen", a précisé l'auteure lors de la cérémonie de présentation organisée à Dakar.

"Qui profitera du gaz naturel ? Quelle part sera exportée et quelle part transformée localement ? Quelle place aura-t-il en 2030 et en 2050 ? " s'est interrogée l'économiste et ingénieure en énergie.

Elle a rappelé avoir le déclic, pour écrire ce livre sorti en juillet dernier, lors d'un colloque à Paris sur les ressources naturelles, où l'on discutait de milliards, de pipelines et de marchés, sans jamais évoquer l'impact sur les pêcheurs, le marché domestique ou la création d'emplois.

Pour Soukeyna Ly, les ressources naturelles dépassent les seuls contrats et chiffres. "C'est une affaire citoyenne", a-t-elle insisté, soulignant que le Sénégal est à un "tournant décisif de son développement énergétique avec des projets majeurs comme GTA, Yaakar Téranga, Sangomar et le réseau gazier en construction".

Elle a appelé à une "réflexion collective" sur les choix qui détermineront l'avenir industriel et social du pays.

L'ingénieure s'est aussi attardée sur le potentiel du gaz pour "réduire les factures d'énergie, alimenter la production d'engrais, le ciment, la pétrochimie et soutenir le développement industriel". Elle a cependant mis en garde sur les risques liés à une gestion non maîtrisée, pouvant accentuer les inégalités.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités publiques, dont Khadim Bamba Diagne, secrétaire permanent du COS-Petrogaz, Babacar Ndiaye, président de la Commission énergie et ressources naturelles de l'Assemblée nationale.

Le conseiller spécial en environnement du président de la République Ibrahima Sow, ainsi que des représentants des ministères de l'Énergie, de l'Environnement et de la Communication ont également pris part à l'évènement.