Sénégal: Pluie et ses conséquences - Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à pied d'oeuvre partout dans le pays

Depuis plusieurs jours, et jusqu'à ce vendredi 29 août 2025, plusieurs parties du territoire ont reçu de la pluie, avec ses conséquences. À Touba, les équipes de l'ONAS ont noté plusieurs obstructions sur les réseaux d'évacuation. Cela a eu pour effet la stagnation prolongée des eaux dans certains points bas. Toutefois, pas de panique puisque les opérations de débouchage vont reprendre dès que les camions hydro-cureurs seront de nouveau disponibles. Pour Keur Niang et Nguélémou, l'eau est acheminée vers les déversoirs avec succès.

À Louga, 120 mm de pluie ont été recensés selon le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Malgré tout, le suivi a permis de désengorger plusieurs artères. « Les services de l'État, appuyés par deux camions de pompage - l'un de l'ONAS et l'autre mobilisé par le préfet - ont procédé à l'assèchement des principales flaques ayant entravé certaines artères. Les priorités d'intervention sont définies en coordination avec l'autorité administrative », renseigne le ministère. Ce travail a permis d'évacuer toutes les eaux accumulées devant la compagnie de gendarmerie.

Quant à Dakar, plusieurs quartiers ont connu des obstructions et surcharges, augmentant les sollicitations pour intervention. Ainsi, le Centre d'appel de l'ONAS a enregistré 1 452 déclarations de bouchons entre le 18 et le 24 août. « Ces incidents mobilisent intensément les équipes de la Direction de l'Exploitation et de la Maintenance à Dakar depuis plus d'une semaine, afin de rétablir rapidement la pleine capacité des réseaux et de préparer la ville à d'éventuelles nouvelles pluies », explique le ministère.

Pour ce qui est de Mbour, des travaux sont en cours pour réduire les risques de débordement du lac Mballing, avec notamment l'excavation et la réhabilitation de l'ouvrage de franchissement. Par ailleurs, l'ONAS a mis à disposition trois électropompes et installé environ 500 mètres de flexibles, avec la mise en place de deux dispositifs de pompage. En outre, des travaux ont été effectués pour...

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres