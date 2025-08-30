Cote d'Ivoire: Tourisme et hôtellerie - Les 20 jeunes de la 'Team Phoenix' ont reçu leurs certificats

30 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Vingt jeunes ont reçu, le vendredi 29 août 2025 au siège du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci) à Abidjan-Cocody, leurs certificats de fin de formation après un apprentissage intensif aux métiers de la réception, de la restauration et de l'entretien hôtelier. Une première promotion baptisée "Team Phoenix", fruit du Programme de renforcement des compétences de la petite main hôtelière, initié par Dika Bamba, directrice de Kam-net Groupe et de Ferentel Intérim.

« On vous appelle souvent la petite main. Aujourd'hui je veux briser cette expression. Vous êtes la colonne vertébrale de l'hôtellerie, le coeur battant de ce secteur », a-t-elle lancé aux jeunes ayant obtenu leurs parchemins.

Le président du Cnjci, Ibrahim Diabaté, a indiqué que le fait que « le tourisme et l'hôtellerie représentent 10 % du PIB ivoirien et que 75 % de la population ivoirienne est jeune est une opportunité à saisir. Pour le parrain, Bamba Ibrahim, conseiller au Conseil économique, social, environnemental et culturel : « une jeunesse formée est un outil considérable pour le développement du pays ». Ces vingt premiers diplômés dont 13 femmes et 7 hommes, symbolisent le passage de « l'invisible » à « l'indispensable », annonçant une nouvelle dynamique pour l'économie hôtelière nationale, a-t-il souligné.

La formation, étalée sur huit semaines, a couvert hygiène, service client, communication et immersion en établissements partenaires. Elle vise à répondre à un besoin structurel. Celui de créer un vivier de main-d'oeuvre qualifiée et compétitive pour renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire, où le tourisme d'affaires et de loisirs est en pleine expansion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.