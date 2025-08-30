Cote d'Ivoire: Dépistage - 58 cas d'hépatite B détectés à Bonoua

Organisée par le Programme national de lutte contre les hépatites virales (Pnlhv), une campagne de sensibilisation a permis de dépister gratuitement 1041 personnes, dont 58 cas positifs au VHB, soit une prévalence de 5,6%. Aucun cas de VHC n'a été enregistré.

Face aux chiffres de cette campagne qui s'est déroulée simultanément au Centre de santé urbain (Csu) de Yaou, à l'Hôpital général de Bonoua, les responsables soulignent la nécessité de poursuivre le dépistage communautaire précoce, le renforcement de la sensibilisation continue, la prise en charge adéquate des cas positifs, et l'intensification de la vaccination.

Pr Allah Kouadio Emile, Hépato-gastroentérologue au Chu de Cocody et Directeur coordonnateur du Pnlhv, a rappelé que, les hépatites B et C sont des maladies chroniques du foie provoquées par des virus silencieux, dont les complications graves sont la cirrhose et le cancer du foie.

« N'attendez pas d'être malade pour vous faire dépister, une bonne santé apparente peut cacher la maladie » a-t-il conseillé.