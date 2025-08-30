Congo-Kinshasa: Le ministre de la Défense rassure sur le maintien de la paix et de la sécurité au Maniema

30 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À la clôture de sa mission d'itinérance dans la province du Maniema, le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadianvita, a rassuré la population quant au maintien de la paix et de la sécurité dans la région.

Il a formulé ces assurances lors d'un échange avec les différentes couches de la population civile du Maniema.

Auparavant, le patron de la Défense nationale s'était rendu sur les sites de cantonnement de Tomenga et de Katako.

À l'hôpital militaire de garnison de Kindu, il a constaté le manque d'équipements de laboratoire et de produits de première nécessité.

Sur place, il a débloqué les moyens nécessaires et promis la construction imminente d'un hôpital militaire de référence moderne, dans le cadre du vaste projet de modernisation des infrastructures militaires.

Le vice-Premier ministre a également dénoncé la spoliation du domaine militaire et le déguerpissement des familles des militaires au camp Makuta.

Cette visite intervevait quelques jours après les accrochages entre militaires et éléments Wazalendo à Kindu, qui ont fait une dizaine de morts.

