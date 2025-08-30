Congo-Kinshasa: Trois hôpitaux de Butembo dotés de sites avancés de prélèvement sanguin

30 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Hôpital général de Katwa, l'Hôpital de référence secondaire de Matanda et le Centre hospitalier Mukuna Sainte-Famille, situés dans la ville de Butembo (Nord-Kivu), ont été dotés, vendredi 29 août, de sites avancés de prélèvement sanguin.

Selon le responsable local du Centre de transfusion sanguine, l'objectif principal est de rapprocher les services des donneurs volontaires.

Dr Crutial Kambale Visangi a également indiqué que le centre fait face à une forte demande en produits sanguins, exacerbée par l'insécurité qui touche la ville et ses environs.

« Depuis quelque temps, les donneurs de sang se font de plus en plus rares, alors que notre région compte un nombre croissant de malades ayant besoin de transfusions, en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans presque tous les quartiers de la ville et ses alentours, à cause des conflits armés et des massacres », a-t-il souligné.

Le médecin a réaffirmé la volonté du centre de garantir la disponibilité de donneurs bénévoles.

Il y a un an, le Centre de transfusion sanguine de Butembo avait déjà été confronté à une pénurie sévère de produits sanguins, due au manque de donneurs.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.