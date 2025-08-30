Congo-Kinshasa: Trois hôpitaux de Butembo dotés de sites avancés de prélèvement sanguin

L'Hôpital général de Katwa, l'Hôpital de référence secondaire de Matanda et le Centre hospitalier Mukuna Sainte-Famille, situés dans la ville de Butembo (Nord-Kivu), ont été dotés, vendredi 29 août, de sites avancés de prélèvement sanguin.

Selon le responsable local du Centre de transfusion sanguine, l'objectif principal est de rapprocher les services des donneurs volontaires.

Dr Crutial Kambale Visangi a également indiqué que le centre fait face à une forte demande en produits sanguins, exacerbée par l'insécurité qui touche la ville et ses environs.

« Depuis quelque temps, les donneurs de sang se font de plus en plus rares, alors que notre région compte un nombre croissant de malades ayant besoin de transfusions, en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans presque tous les quartiers de la ville et ses alentours, à cause des conflits armés et des massacres », a-t-il souligné.

Le médecin a réaffirmé la volonté du centre de garantir la disponibilité de donneurs bénévoles.

Il y a un an, le Centre de transfusion sanguine de Butembo avait déjà été confronté à une pénurie sévère de produits sanguins, due au manque de donneurs.