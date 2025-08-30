Congo-Kinshasa: Le PRONANUT sensibilise sur l'importance du lait maternel pour les nourrissons à Bunia

Le Programme national de nutrition (PRONANUT) a lancé, vendredi 29 août à Bunia (Ituri), une campagne de sensibilisation sur l'importance du lait maternel pour les nourrissons.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, organisée avec le soutien de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon le coordonnateur provincial du PRONANUT en Ituri, Dr Cosmas Bakemwanga, seulement 49 % des femmes allaitent leurs enfants exclusivement au sein jusqu'à l'âge de six mois dans cette province.

« Le lait maternel renforce l'immunité, rend l'enfant plus robuste et favorise son développement cognitif », a-t-il souligné.

Présidant cette activité, Jeanne Alasha, conseillère du gouverneur en charge de la santé, a insisté sur l'importance de cette pratique :

« Aucun aliment ne peut rivaliser avec le lait maternel. L'allaitement est une pierre angulaire pour la survie de l'enfant ».

Cependant, le PRONANUT alerte sur les conséquences de l'insécurité persistante dans les territoires de Djugu et Mambasa, qui appauvrit de nombreuses familles. Cette situation affecte directement la santé nutritionnelle de certaines mères, incapables d'allaiter leurs enfants dans de bonnes conditions.

La Semaine mondiale de l'allaitement maternel se tient traditionnellement durant la première semaine du mois d'août.