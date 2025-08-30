Congo-Kinshasa: Conservation de la nature - Engagement renouvelé des Etats bénéficiaires des fiduciaires

Les États bénéficiaires des fonds fiduciaires ont renouvelé leur engagement, ce vendredi, dans la lutte pour la conservation de la nature.

C'était à l'occasion de la clôture de la XVe Assemblée annuelle du Consortium des Fonds africains pour l'environnement (CAFÉ), tenue à Kinshasa.

C'est sur le majestueux fleuve Congo, symbole d'unité, que se sont achevés ces travaux organisés par le Fonds Okapi pour la conservation de la nature. La randonnée est une tradition respectée par cette plateforme, qui choisit toujours, en marge des assises, un site de conservation de la biodiversité à découvrir.

À bord du bateau Majestic River, profitant de l'air frais, les différents participants ont procédé à la signature de la Déclaration de Kinshasa, mettant en lumière diverses thématiques liées à la conservation et aux finances climatiques.

Pour le président du Fonds Okapi pour la RDC, Victor Kabengele, cette assemblée a accompli sa mission : raviver la flamme des pays africains pour la conservation des aires protégées et l'évaluation de leur impact sur les populations locales.

De son côté, le directeur exécutif des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire a salué le CAFÉ de Kinshasa, qui a permis de renforcer les liens en vue d'une mobilisation collective autour de financements pérennes pour la protection de la biodiversité, avec à la clé la promotion de pratiques innovantes.

Cette activité coïncide avec la célébration du centenaire du parc national des Virunga, situé dans la partie Est de la RDC, qui abrite une biodiversité exceptionnelle et jouit d'une renommée internationale.