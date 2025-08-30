Ile Maurice: Rama Sithanen contre-attaque et accuse

Peu après le point de presse tenu au Labourdonnais hier par le Second Deputy Governor (SDG) Gérard Sanspeur, le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rama Sithanen, a convoqué la presse pour dire sa vérité et réfuter les attaques du SDG démissionnaire. Il a commencé par exprimer sa gratitude envers le Premier ministre pour les décisions prises. Toute l'affaire, explique-t-il, aurait débuté par un courriel envoyé par le SDG sortant, dans lequel un senior officer de la BoM était directement mis en cause.

Ce dernier, ajoute-t-il, aurait été «harcelé à plusieurs reprises». Face à cette situation, une enquête indépendante aurait été initiée, soutient Rama Sithanen, pour comprendre la situation. «Trois avocats indépendants de la Banque centrale ont alors été mandatés pour examiner le dossier. Leur rapport met en lumière plus d'une dizaine reproches au SDG, allant de la violation de confiance à des cas graves de mauvaise conduite. Le rapport a ensuite été soumis au Premier ministre.»

Le gouverneur a ensuite expliqué que ces démarches de la BoM reposent sur des «documents élaborés à partir de faits et de chiffres ainsi que sur des courriels envoyés par le SDG lui-même». «Il y a plus de 10 charges de default, breaches of trust, and serious misconduct». D'ajouter qu'à un certain moment certaines des fonctions de Gerard Sanspeur lui ont été retirées et confiées au First Deputy Governor, Rajeev Hasnah. Il a insisté sur le fait que les conclusions d'un rapport de trois avocats indépendants, mandatés pour enquêter, s'appuient sur des preuves tangibles et non sur «des rumeurs, des contre-vérités ou l'utilisation de l'IA».

Rama Sithanen a ensuite abordé les «attaques» de Gérard Sanspeur à son encontre. «On m'attaque personnellement ainsi que mon fils avec des mensonges et des contre-vérités. Des allégations ont été faites sur l'intervention de mon fils concernant la MIC et la Banque centrale.» Il a affirmé que les propos de Gérard Sanspeur seraient majoritairement faux. Il rappelle à ce propos que «comme le précise le président de la MIC, aucune approbation n'a été donnée pendant que j'étais gouverneur et personne n'a obtenu de licence bancaire depuis que j'occupe cette fonction.»

Concernant les informations en possession de Gérard Sanspeur, il a défié ce dernier «de publier ce qu'il a en sa possession». Le gouverneur a rappelé les limites de sa fonction et sa retenue institutionnelle : «J'ai un devoir de retenue institutionnelle. C'est pourquoi, malgré le fait que je connaisse beaucoup de choses, je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas non plus enfreindre des clauses de confidentialité.» Avant d'ajouter que Gérard Sanspeur a, lors de sa conférence de presse, «enfreint à plusieurs reprises des clauses de confidentialité de la Banque centrale. Les attaques vont encore se poursuivre quelque temps, mais j'espère que le harcèlement cessera. Les critiques justifiées, évidemment, doivent être acceptées. J'espère surtout que nous retrouverons notre sérénité afin d'accomplir notre mission principale.» Le rapport sera transmis à la FCC et à la police, a indiqué Rama Sithanen.