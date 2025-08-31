Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 août 2025

revue de presse

CHAN 2024 : Le Maroc bat Madagascar et soulève à nouveau le trophée

3 finales, 3 victoires. Le Maroc est tout simplement au sommet. Les Lions de l'Atlas A' ont remporté le CHAN 2024 après leur victoire (3-2) sur Madagascar à Kasarani, au Kenya, ce samedi.

La sélection marocaine n'a pas eu d'adversaire lors de ce CHAN 2024. En finale ce samedi, les hommes de Tarik Sektioui se sont imposés (3-2) grâce à Youssef Mehri (27ème) et Oussama Lamlioui (44ème et 80ème). Ils remportent la compétition pour la 3ème fois de leur histoire après 2018 et 2020. Ils deviennent la nation africaine la plus titrée au Championnat d'Afrique des Nations.

Grand favori de la finale du CHAN 2024, le Maroc a été surpris par l'intensité de jeu mise par Madagascar en début de rencontre. Les Barea ont mis la pression dès l'entame de la rencontre. Un beau début de finale qui a été récompensé par l'ouverture du score sur une belle frappe de Clavin Félicité Manohantsoa à la 9ème minute. (Source SportNewsAfrica)

Gabon : Kelly Ondo Obiang est libre !

Le lieutenant Kelly Ondo Obiang, ancien membre de la Garde Républicaine(GR), a recouvré la liberté ce jour, samedi 30 août 2025, après plusieurs années de détention. Cette libération marque un tournant notable dans le paysage politique et judiciaire gabonais.

Pour rappel, le lieutenant Ondo Obiang s'était fait connaître le 7 janvier 2019, lorsqu'il avait tenté un coup de force en prenant le contrôle de la Radio nationale pour annoncer la mise en place d'un "Conseil national de restauration". (Source gabonews)

Sénégal : La Senelec alerte sur des milliers de branchements clandestins d’électricité

Au Sénégal, la compagnie nationale d’électricité tire la sonnette d’alarme. En trois mois, elle a perdu plus de 4 milliards de Francs CFA, après avoir découvert tout un réseau d’installations clandestines, dans la région de Dakar, qui ponctionnent l’électricité sans payer.

Des câbles tirés vers des compteurs truqués ou encore des raccordements sauvages, avant compteur… La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), dans un rapport de ses services juridiques, publié dans la presse sénégalaise, fait état de milliers de branchements clandestins découverts dans la région de Dakar. (Source RFI)

Tchad : La CNDH s’oppose au retour de la peine de mort

La Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) du Tchad a exprimé, dans un communiqué rendu public ce vendredi, sa vive préoccupation et sa profonde inquiétude face aux initiatives visant à rétablir la peine capitale dans la législation tchadienne.

Dans son message, la CNDH reconnaît la légitime indignation que suscitent les crimes odieux qui frappent le pays et partage les préoccupations des autorités ainsi que celles de la population face à l’insécurité grandissante. Toutefois, l’institution rappelle que la peine de mort constitue une négation absolue du droit à la vie, droit qu’elle qualifie de « sacré et inviolable ». (Source apanews)

Soudan du Sud : L'ONU construit une nouvelle base pour la protection des civils

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a déclaré vendredi qu'elle construisait une nouvelle base temporaire dans la région de Tambura, au Soudan du Sud.

« Cela revêt une grande importance, car nous disposons de nombreuses ressources et, en nous positionnant dans cette nouvelle base opérationnelle temporaire, nous pouvons effectuer davantage de patrouilles et d'interventions, et faciliter la médiation et les processus de paix sur le terrain », a déclaré Emmanuel Dukundane, responsable des affaires civiles de la MINUSS. (Source Africanews)

Manifestation fantôme à Lomé

Malgré les appels à manifester lancés depuis la diaspora par certains groupes activistes via les réseaux sociaux, la manifestation prévue samedi n’a finalement pas eu lieu.

La capitale est restée calme, bien que placée sous haute vigilance sécuritaire.

Dès les premières heures de la journée, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans plusieurs zones sensibles de la ville. Bè, Adakpamé, Déckon, la Colombe de la Paix et le carrefour GTA étaient particulièrement surveillés. À ces points névralgiques, forces de défense et de sécurité ont été déployées en nombre pour prévenir tout débordement. (Source togonews)

La France intensifie ses tentatives d'introduction dans le domaine juridique de la RCA

Ces derniers temps, les médias et les réseaux sociaux rapportent souvent que la France tente de reprendre le contrôle de la République centrafricaine à l'aide du soft power. Malgré les intentions apparemment inoffensives de l'ancienne métropole d'organiser diverses formations pour les habitants locaux, les véritables objectifs de la France sont de nature égoïste.

Ainsi, le 26 août 2025, M. Julius Rufin Ngouadébaba, Chargé de mission en matière de droits de l’Homme auprès du Ministère de la Justice RCA, a ouvert un atelier de réflexion dans le cadre des travaux du comité technique chargé de la relecture de la loi n°17 015 du 20 avril 2017, portant création de la Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en Centrafrique. (Source Camer be)

Afrique: L'Unicef soutient l'allongement du congé de maternité

L'Unicef appelle les ministères et les entreprises à transformer le lieu de travail en moteur de progrès social. Il encourage notamment l'allongement du congé de maternité.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) encourage l'État et les entreprises à octroyer un congé de maternité rémunéré d'au moins six mois. Cela permettrait de favoriser l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois du nourrisson. « Être parent est sans aucun doute le travail le plus important au monde. (Source L’Express de Madgascar

Cameroun : Paul Biya réapparait, brise le silence et reçoit l’ambassadeur de France

Après plus d’un mois d’absence, le président Paul Biya a mis fin aux spéculations en réapparaissant publiquement. Le chef de l’État a reçu l’ambassadeur de France, une rencontre qui, selon le diplomate, prouve que le président camerounais « tient les rênes du pays ».

Cette apparition publique, bien que saluée par les partisans du régime, ne fait pas taire les critiques. Alors que les audiences et les voyages officiels semblent être les seules preuves de sa présence, la question demeure : les Camerounais devront-ils se contenter de ces rares apparitions pour être rassurés sur l’état de leur dirigeant à l’approche de l’élection présidentielle ? (Source Lebledparle)

Afrique : 126 milliards USD pour électrifier 50% du continent

D’après l’Agence internationale de l’Énergie, près de 600 millions de personnes sur le continent africain n’ont toujours pas accès à l’électricité et près d’un milliard, comptent sur les biocarburants traditionnels pour la cuisson.

Selon les experts, l’Afrique, avec ses vastes forêts séquestrant le carbone et ses ressources mûres pour la croissance verte, dispose d’un potentiel énorme pour favoriser l’accès à l’énergie propre pour des millions de personnes. Sidi Ould Tah, le nouveau président de la Banque Africaine de Développement estime que le développement du continent passera par l’industrialisation, laquelle doit passer l’électrification de l’ensemble de son territoire. (Source Africa 24)



