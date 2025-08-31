Tunisie: 370 000 comprimés d'ecstasy interceptés à La Goulette

La brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous, en coordination avec la Direction générale des douanes (Direction des enquêtes douanières et bureau frontalier des douanes à La Goulette Nord), et sous la supervision du parquet près le tribunal de première instance de Tunis 1, est parvenue à déjouer une opération internationale de contrebande d'une importante quantité de drogues via le port de La Goulette.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère de l'Intérieur sur sa page Facebook, l'opération a permis la saisie de 370 000 comprimés d'ecstasy et de 12 kg de cocaïne, dissimulés soigneusement dans une voiture en provenance d'un pays européen, transportée à bord d'un navire de la Compagnie Tunisienne de Navigation. La cargaison a été interceptée à Mahdia. Ont également été saisis : une somme d'environ 550 000 dinars, 13 véhicules et motos, ainsi que l'arrestation de 14 suspects, tandis que 15 autres ont été placés sous avis de recherche.

Après consultation, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire confiée à un juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis 1, qui a émis des mandats de dépôt contre l'ensemble des suspects.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la détention, la consommation et le trafic de stupéfiants sous toutes leurs formes, ainsi que de la traque des individus actifs dans ce domaine.