Tunisie: L'EST aligne la passe de deux - Le puzzle prend forme...

Dans la construction des victoires, il y a des signes qui ne trompent pas. Des signes d'une équipe qui se construit... d'un fond de jeu qui s'établit d'un match à l'autre.

En deux matchs, ponctués par autant de victoires, Maher Kanzari, qui a su préserver son calme en dépit des vives critiques qui ont visé sa personne sur les réseaux sociaux depuis l'entame de la saison et qui ne l'ont pas épargné malgré la large victoire ramenée de Kairouan sur le score sans appel (4-0), a su donner un cachet au jeu de l'équipe en exploitant au mieux ses joueurs, les anciens comme les nouvelles recrues.

Parmi les anciens qui brillent de mille feux, deux joueurs qui ont repris tard les entraînements à l'intersaison : Yan Sasse et Youssef Belaïli.

Pour sa première sortie de la saison la semaine dernière, l'ailier droit brésilien a été l'un des artisans de la large victoire remportée à Kairouan en signant le quatrième but. Quant à Belaïli, il a été tout simplement à l'origine des deux buts de la victoire d'avant-hier obtenue à Radès devant l'ASS. Deux jolis « assists » à la faveur de corners magistralement tirés.

Yan Sasse et Mohamed Amine Tougaï n'avaient qu'à reprendre de la tête directement dans la cage d'un Moez Ben Chérifia impuissant.

Avec ses montées régulières, son habileté balle au pied et la cohésion avec ses camarades, Mohamed Amine Ben Hmida notamment, Youssef Belaïli fait du couloir gauche la force de frappe de l'Espérance, sans compter ses "caviars" en pleine surface de réparation pour Khalil Guenichi et Achref Jabri, sauf que ces deux derniers n'ont pas su en faire bon usage alors qu'il les a mis nez à nez avec Moez Ben Chérifia.

N'empêche, les combinaisons qui se sont répétées lors des quatre matchs du championnat et la Supercoupe de Tunisie reflètent le travail entrepris à l'entraînement. Le résultat a fini par suivre.

Kouceila Boualia, une bonne première impression !

Avec la grande forme affichée par Yan Sasse et le recrutement de Kouceila Boualia, ainsi que l'apport offensif de l'arrière droit Ibrahima Keita, le couloir droit se porte aussi bien sur le plan offensif.

Entré à la 50' à la place de Sasse, contraint de quitter le terrain pour cause de blessure, la nouvelle recrue, l'ailier droit algérien, Kouceila Boualia, a laissé une bonne première impression. Une semaine a suffi à la nouvelle recrue algérienne pour s'intégrer parfaitement dans le groupe.

En témoigne sa belle une-deux avec Achref Jabri avant qu'il ne voie son tir dévié en corner par Ben Chérifia.

Bref, le puzzle prend forme grâce à l'apport des nouvelles recrues qui se sont vite intégrées, mais aussi la concurrence positive dans les trois compartiments. Des joueurs comme Chiheb Jebali et Houssem Tka rivalisent d'efforts pour maintenir une place de choix dans le dispositif de jeu de Maher Kanzari, alors qu'Onuhe Ogbelu savoure son rang de titulaire à part entière. Un statut qu'il a acquis après de longs mois de doute sur sa capacité à apporter la plus-value au jeu de l'équipe. Maintenant, c'est chose faite.