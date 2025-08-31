Tunisie: Le CA à Ain Draham à partir de dimanche - Ça fera du bien !

Benzarti aura plus d'une semaine pour accélérer la cadence et intégrer les nouvelles recrues.

Une victoire précieuse ramenée de Bizerte avec les moindres dégâts, Benzarti ne peut qu'être satisfait de ce déplacement. Pratiquement, 50' joués et trois points en poche, l'entraîneur clubiste reste, en revanche, préoccupé par le manque de compétition de l'équipe.

Avec une préparation perturbée et surtout sans tests amicaux, il est clair que cette trêve de deux semaines fera du bien au CA. Son entraîneur aura du temps suffisant pour que l'équipe monte en régime et rattrape son temps perdu.

Même si sans ses internationaux, l'équipe profitera de cette trêve pour huiler plus les automatismes et pour organiser mieux le jeu.

Tout en intégrant davantage les recrues qui resteront à la disposition de Benzarti. Il y aura au moins un test amical sur place (voire deux) pour essayer de mettre davantage de volume et de consistance auprès des joueurs.

Ce qui manque le plus à l'équipe, c'est ce rythme des matches et aussi la complémentarité entre les lignes. Benzarti, qui a pris le tain en marche, va profiter pleinement de ce stage de Aïn Draham pour tester des formules et aussi solliciter ses joueurs, surtout les nouveaux arrivants.

Mahmoud, Romdhane et Ben Ali prêts

Cette trêve tombe au bon moment pour trois joueurs, Sadok Mahmoud, Houssem Romdhane et Houssem Ben Ali. Le premier, victime d'un bobo musculaire, a pris tout le temps pour récupérer.

Il a rallié les entraînements et se porte bien, lui qui peut aider énormément le milieu. Le deuxième s'est rétabli d'une blessure musculaire qui l'a éloigné trois semaines des terrains. Il sera opérationnel pour le prochain match du CSS.

Tout comme Housem Ben Ali, victime d'un choc violent au match d'ESZ. Son cas est rassurant et se trouve apte à rejouer.