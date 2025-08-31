Algérie: Décès de l'ancien membre du CN Pr Rachid Bougherbal - Condoléances du président de la République

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi, un message de condoléances à la famille de l'ancien membre du Conseil de la nation, Pr Rachid Bougherbal, ainsi qu'au corps médical et scientifique, dans lequel il les a assurés de sa profonde compassion.

Profondément attristé par la disparition du défunt de l'Algérie, le frère et l'ami, le Professeur Rachid Bougherbal, je vous présente, ainsi qu'à l'ensemble du corps médical et scientifique, mes sincères condoléances, vous assurant de ma profonde compassion", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

Avec la disparition du Pr Rachid Bougherbal, "l'Algérie perd l'un de ses valeureux enfants et éminents médecins, qui a voué sa vie au service de la santé publique et du domaine scientifique, notamment dans sa spécialité, la cardiologie", a ajouté le président de la République.

"Le défunt a, tout au long de sa carrière professionnelle, fait preuve d'un grand dévouement, assurant la formation de plusieurs générations de médecins compétents, notamment en sa qualité d'ancien chef de service de cardiologie à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Dr Maouche Mohand-Amokrane", a poursuivi le président de la République.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En cette douloureuse épreuve, "nous ne pouvons que nous recueillir à sa mémoire, implorant Allah Tout-Puissant de le récompenser pour ses oeuvres, de l'entourer de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis en compagnie des véridiques. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le président de la République son message de condoléances.