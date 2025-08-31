Algérie: Lancement du Festival culturel et artistique 'L'été de Mascara'

MASCARA — Le Festival culturel et artistique "L'été de Mascara", initié par la Direction locale de la culture et des arts, a été lancé vendredi soir.

La soirée d'ouverture, organisée sur la place "Vivre ensemble en paix", sise au centre-ville de Mascara, a été marquée par un concert musical aux styles oranais, chaâbi et moderne.

Le concert a été animé par des artistes issus des associations "Nassim El-Lil" de Mohammadia, "Adjial El-Moustakbal" de Sig, ainsi que la troupe de l'artiste Mohamed Boussedra de Mascara, suivi de spectacles humoristiques présentés par des artistes et des comédiens de la wilaya.

Le programme de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'à la mi-septembre, prévoit l'organisation de concerts dans divers genres musicaux animés par des groupes artistiques locaux, des récitals poétiques présentées par des poètes de la région, ainsi que des prestations folkloriques assurées par des associations telles que "Noujoum El-Lil" de Tighennif et "Sidi-Blel" de Mascara, a fait savoir la direction de la culture et des Arts.

Des pièces de théâtre produites par des associations culturelles locales, sont également au programme. Des projections de films comiques algériens tels que "Les vacances de l'inspecteur Tahar", "Taxi El-Makhfi" et "Une famille comme les autres" sont prévues.

Le public est convié également à assister à la projection de films de guerre et de documentaires sur l'histoire, indique-t-on.

Des ateliers seront proposés aux enfants autour du dessin, de la lecture, de l'histoire de l'Algérie, du conte, et de l'écriture de récits et de réflexion, avec des projections aussi de dessins animés.

Par ailleurs, diverses expositions seront organisées, notamment en mettant en valeur les oeuvres d'art plastique réalisées par des artistes de la wilaya, une autre dédiée aux livres d'auteurs locaux et aux ouvrages pour enfants, ainsi qu'une exposition historique présentant des photos de martyrs de la région, des affiches et des publications mettant en lumière l'histoire de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Ce Festival, qui s'inscrit dans le cadre du programme culturel et artistique estival élaboré par la direction de la culture et des arts, vise à dynamiser la scène culturelle et artistique de la wilaya et à permettre aux citoyens de profiter, tout au long de la saison estivale, de spectacles artistiques, musicaux et culturels variés. Plus de 50 associations à caractère culturel et artistique de la région, ainsi qu'une trentaine d'artistes représentant différents genres et disciplines artistiques de la wilaya y participent.