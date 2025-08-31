Algérie: Foire internationale de Damas - Les entreprises algériennes discutent des possibilités d'exportation de leurs produits vers la Syrie

ALGER — Les entreprises algériennes participant à la 62e Foire internationale de Damas discutent avec des opérateurs économiques syriens des possibilités de signature de contrats pour l'exportation de leurs produits vers le marché syrien, a indiqué samedi le chef de la délégation algérienne, Boualem Bouadma.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bouadma a précisé que pas moins de cinq (5) projets d'accords étaient en préparation entre opérateurs algériens et syriens, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire (boissons et huile d'olive) et des produits cosmétiques.

Les matériaux de construction ont suscité un grand intérêt chez la partie syrienne, malgré l'absence à cette foire d'entreprises algériennes du secteur, a-t-il ajouté, soulignant que les coordonnées des entreprises algériennes spécialisées ont été communiquées aux opérateurs syriens pour d'éventuels futurs partenariats.

Selon lui, la participation algérienne pourrait aussi déboucher sur des partenariats dans le domaine de l'énergie. En effet, la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), filiale du groupe Sonelgaz, a établi un premier contact avec des partenaires syriens, les discussions devant se poursuivre après la foire, compte tenu du caractère stratégique de ce secteur, a-t-il expliqué.

Mettant en avant le vif intérêt manifesté par les opérateurs syriens pour les investissements algériens et leur volonté de voir la présence algérienne se renforcer dans divers secteurs, notamment suite à la levée de plusieurs restrictions sur l'économie syrienne, il a affirmé que la concrétisation de ces initiatives demeure tributaire du règlement de certains points liés aux procédures bancaires entre les deux parties.

Le pavillon algérien reçoit chaque jour entre 30 et 40 visites professionnelles, en plus d'une forte affluence du public, a fait savoir M. Bouadma, ajoutant que l'espace algérien avait également reçu la visite de personnalités politiques et diplomatiques, dont le Conseiller médiatique du président syrien, de représentants de l'Union européenne et d'ambassadeurs de plusieurs pays, outre l'ambassadeur d'Algérie à Damas, Abdelkader Kacimi El Hassani.

Le pavillon algérien regroupe 14 entreprises opérant dans des secteurs stratégiques et prometteurs, notamment les énergies renouvelables, les industries agroalimentaires et les produits cosmétiques.

Pour rappel, la participation algérienne est placée sous l'égide du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, qui avait souligné que "bien plus qu'une simple vitrine pour les produits et services algériens", cet événement économique majeur, prévu jusqu'au 5 septembre prochain, constitue un "pont de fraternité et de communication entre hommes d'affaires et investisseurs des deux pays et une opportunité pour l'échange d'expertises et le renforcement de l'intégration économique au service des aspirations des deux peuples frères".