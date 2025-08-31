Algérie: Foot / Ligue 1 Mobilis - L'USM Khenchela l'emporte (2-1) à Chlef et s'empare seul de la 3e place

ALGER — L'ES Mostaganem a dominé le CS Constantine (2-0), en match disputé samedi soir, au stade Mohamed Bensaïd de Mostaganem, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu l'USM Khenchela revenir avec une précieuse victoire de son déplacement chez l'ASO Chlef (2-1).

L'ESM, qui avait démarré la saison par une courte défaite face à l'Olympique Akbou (1-0) s'est donc bien racheté devant son public, en l'emportant assez facilement (2-0) au cours de cette deuxième journée, grâce aux réalisations de Benkhelifa (23e) et Hasker (71e).

Une performance qui lui permet de rejoindre son adversaire du jour dans la première partie du tableau, avec trois points pour chaque club.

De son côté, l'ASO Chlef a commencé par concéder l'ouverture du score devant Idriss (24e), avant de se ressasir et d'arracher l'égalisation grâce à son buteur-maison, Sedahine, qui avait réussi à remettre les pendules à l'heure à la 59e.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais c'était sans compter sur la détermination des visiteurs à repartir avec un bon résultat, car ils ont continué à attaquer, même au-delà du temps réglementaire, jusqu'à voir leurs efforts récompensés par un deuxième but, signé Djaouchi à la 90e+6.

Un coup de tonnerre au stade Mohamed Boumezrag, qui permet à l'USMK de s'emparer seul de la troisième place au classement général, avec quatre points, alors que l'ASO reste provisoirement 9e, avec un point.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le CR Belouizdad avait engrangé ses premiers points dans cet exercice 2025-2026, en battant le Paradou AC (1-0), en derby algérois, disputé au stade du 20-Août 1955 d'El Anassers.

C'était sur un but de la recrue estivale, Belhocini, qui avait trouvé le chemin des filets à la 23e minute de jeu.

Vendredi, en ouverture de cette deuxième journée, ce sont l'Olympique Akbou et le nouveau promu, le MB Rouissat, qui avaient réalisé la meilleure affaire, en se partageant les commandes de la Ligue 1 Mobilis, avec six points chacun, après leurs victoires respectives contre le MC Oran (1-0) et le MC El Bayadh (1-0).

La formation d'Akbou, dirigée par le coach Lotfi Amrouche, s'était imposée grâce à Mehdaoui (43e), alors que les Oranais avaient raté un penalty dans le temps additionnel de la rencontre.

De son côté, le MBR, qui avait disposé de la JS Saoura (2-1) lors de la première journée à Béchar, a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, en enchainant un deuxième succès consécutif au stade du 18 février de Ouargla.

Cette fois, les poulains du coach Abdelkader Amrani se sont offerts le MC El Bayadh, grâce à au but de Ben Kheira, juste avant la fin de la première mi-temps (43e/1-0).

En revanche, rien ne semble aller pour le mieux chez le MCEB, qui concède une deuxième défaite en autant de matchs, et c'est là un début de saison bien en deçà des attentes de ses supporters.

De son côté, l'ES Sétif a raté une belle occasion de remporter sa première victoire de la saison, en se faisant accrocher par la JS Saoura (1-1), dans son antre du 8-Mai 1945.

Les locaux pensaient avoir fait l'essentiel en ouvrant le score sur penalty à la 53e minute de jeu, grâce à leur recrue estivale, le rwandais Abeddy Biramahire. Mais c'était sans compter sur la ténacité des Bécharois, qui à force d'insister ont fini par égaliser, grâce à leur buteur ivoirien Constant Wayou (64e).

Après un nul salutaire décroché lors de la 1re journée à Khenchela (1-1), l'Entente trébuche à la maison, alors que la JSS se rachète après sa surprenante défaite à domicile face au nouveau promu, le MBR.

Cette deuxième journée se clôturera dimanche, avec le déroulement du big-derby algérois, entre l'USM Alger et le MC Alger, prévu à partir de 19h00, au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Il sera précédé du choc ES Ben Aknoun - JS Kabylie, entre le nouveau promu qui reçoit le club le plus titré d'Algérie. Un match prévu à partir de 17h00.