Algérie: Sommet mondial de la jeunesse à Kazan - Hidaoui reçu par le président de la République du Tatarstan

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a été reçu par le président de la République du Tatarstan, M. Roustam Minnikhanov, dans le cadre de sa participation au Sommet mondial de la jeunesse 2025 à Kazan, indique samedi un communiqué du ministère.

Dans le cadre de ce Sommet mondial de la jeunesse, M. Hidaoui a été convié, en compagnie des ministres et cadres de la jeunesse participants, à une réception officielle organisée en leur honneur par le président de la République du Tatarstan, précise le communiqué.

Cette rencontre a permis "un échange de vues sur des questions d'intérêt commun, notamment l'autonomisation des jeunes, l'élargissement des perspectives de la recherche scientifique et l'échange d'expertises dans le domaine des politiques de la jeunesse et des programmes de formation au leadership et à l'entrepreneuriat", ajoute la même source.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Hidaoui a souligné l'importance de ce type de rencontres pour "le renforcement du dialogue et la conjugaison des efforts internationaux en faveur des jeunes afin qu'ils puissent jouer un rôle de premier plan dans le développement durable".

Le ministre a salué la bonne organisation et la thématique du Sommet de Kazan, qui appelle, a-t-il dit, à investir dans la jeunesse à travers le monde "au mieux des intérêts de toutes les sociétés".

Dans son allocution, M. Hidaoui a souligné "l'intérêt majeur que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au dossier de la jeunesse en Algérie et aux questions inhérentes aux jeunes qu'il considère comme la pierre angulaire du développement durable".

D'ailleurs, a-t-il ajouté, les politiques tracées par le président de la République et le programme du Gouvernement reflètent "un engagement ferme en faveur du renforcement du rôle de la jeunesse au sein de la société en vue de contribuer au processus de développement à tous les niveaux".