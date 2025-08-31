Algérie: La majorité des feux de forêt déclarés récemment dans plusieurs wilayas du pays maîtrisés

30 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les éléments de la Protection civile ont réussi à éteindre la majorité des feux de forêt qui se sont déclarés récemment dans plusieurs wilayas du pays, notamment à Béjaia, El M'Ghair, Khenchela et Blida.

La majorité des feux ont été maîtrisés, tandis que les efforts se poursuivent pour éteindre deux incendies dans les wilayas de Blida et de Tipasa, a déclaré à l'APS le chargé de la communication à la Direction générale de la Protection civile, le lieutenant Abdat Youcef.

Concernant l'incendie de la forêt de Chréa (Blida), la situation est sous contrôle et le procédé de refroidissement se poursuit au niveau de certains points, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué, au cours des dernières 24 heures, 18 interventions liées à des feux de forêt, de maquis, de broussailles et d'arbres fruitiers.

Afin de maîtriser ces incendies et d'éviter leur propagation, les services de la Protection civile ont "mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires, dont les engins terrestres des unités d'intervention, les colonnes mobiles et les détachements régionaux, appuyés par les avions de la Protection civile et de l'Armée nationale populaire".

