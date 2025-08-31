Algérie: Début à Alger des travaux de l'université d'été des associations à caractère culturel

ALGER — Les travaux de l'université d'été des associations à caractère culturel ont débuté, samedi à Alger, avec la participation d'environ 200 associations et acteurs du mouvement associatif venus des différentes wilayas du pays, pour unifier les vues et valoriser le patrimoine culturel national.

Présidant la cérémonie d'ouverture des travaux de cette université d'été au Village des artistes à Zéralda, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, et de représentants d'instances et d'organisations nationales, la présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a mis en avant l'importance de cette rencontre dans le renforcement des capacités des associations culturelles auxquelles incombe la "responsabilité de défendre les fondements de l'identité nationale et de protéger le patrimoine culturel algérien, contre les attaques et tentatives de pillage qu'il subit".

Elle a, par ailleurs, qualifié l'organisation de cette université d'été d'"étape importante" pour l'ONSC, qui s'inscrit en droite ligne dans "la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de promouvoir la place de la culture algérienne".

L'ONSC s'emploiera à former "le maximum d'associations culturelles, avec un programme de formation qui inclura, tout au long de l'année, toutes les associations selon leur spécialité et domaine d'activité sur l'ensemble du territoire national", a-t-elle fait savoir, appelant à s'inscrire via la plateforme numérique de l'Observatoire pour bénéficier de ces programmes de formation.

De son côté, le ministre de la Culture et des Arts a salué cette initiative qui constitue, a-t-il dit, "une déclaration claire de la volonté politique d'autonomiser les associations et de les impliquer en tant que force de proposition et d'initiative, et un partenaire stratégique dans le processus d'édification et de renouveau".

Le programme de l'université d'été comprend des workshops et des sessions interactives sur les moyens de préserver l'identité culturelle et de développer les initiatives associatives en la matière.