Algérie: Début à Alger des travaux de l'université d'été des associations à caractère culturel

30 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les travaux de l'université d'été des associations à caractère culturel ont débuté, samedi à Alger, avec la participation d'environ 200 associations et acteurs du mouvement associatif venus des différentes wilayas du pays, pour unifier les vues et valoriser le patrimoine culturel national.

Présidant la cérémonie d'ouverture des travaux de cette université d'été au Village des artistes à Zéralda, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, et de représentants d'instances et d'organisations nationales, la présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a mis en avant l'importance de cette rencontre dans le renforcement des capacités des associations culturelles auxquelles incombe la "responsabilité de défendre les fondements de l'identité nationale et de protéger le patrimoine culturel algérien, contre les attaques et tentatives de pillage qu'il subit".

Elle a, par ailleurs, qualifié l'organisation de cette université d'été d'"étape importante" pour l'ONSC, qui s'inscrit en droite ligne dans "la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de promouvoir la place de la culture algérienne".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ONSC s'emploiera à former "le maximum d'associations culturelles, avec un programme de formation qui inclura, tout au long de l'année, toutes les associations selon leur spécialité et domaine d'activité sur l'ensemble du territoire national", a-t-elle fait savoir, appelant à s'inscrire via la plateforme numérique de l'Observatoire pour bénéficier de ces programmes de formation.

De son côté, le ministre de la Culture et des Arts a salué cette initiative qui constitue, a-t-il dit, "une déclaration claire de la volonté politique d'autonomiser les associations et de les impliquer en tant que force de proposition et d'initiative, et un partenaire stratégique dans le processus d'édification et de renouveau".

Le programme de l'université d'été comprend des workshops et des sessions interactives sur les moyens de préserver l'identité culturelle et de développer les initiatives associatives en la matière.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.