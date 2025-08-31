Algérie: Relizane - Lâcher de 300 perdrix locales dans les forêts de la wilaya

RELIZANE — Quelque trois-cents oiseaux sauvages "perdrix locale" ont été relâchés dans les forêts de la wilaya de Relizane, après avoir été acquis auprès du Centre cynégétique de Zéralda (Alger), dans le but de régénérer la faune locale, a indiqué samedi la Conservation des forêts de la wilaya.

Le chef du service de la protection des espèces végétales et animales au sein de la Conservation, Yacine Boulenouar, a précisé à l'APS que ces gibiers ont été relâchés dans la forêt de Zemmoura (Sud de Relizane), dans le cadre d'un programme visant le repeuplement forestier en gibier et le renforcement de la souche naturelle de perdrix.

L'opération vise également à préserver la faune cynégétique et la biodiversité de la région, tout en contribuant à leur valorisation et à leur reproduction dans l'écosystème forestier de la wilaya, a-t-il ajouté.

La Conservation des forêts de Relizane, en coordination avec la Fédération locale des chasseurs, oeuvre aussi à la qualification des chasseurs.

A cet effet, plus de 900 chasseurs ont été formés en vue de la prochaine ouverture de la saison de chasse, prévue dans 20 forêts désignés pour la pratique de cette activité, a indiqué M. Boulenouar.

Il a, en outre, précisé que ces oiseaux seront suivis pendant trois ans, période durant laquelle leur chasse est strictement interdite.

A noter que la wilaya de Relizane dispose d'un patrimoine forestier dépassant les 60.000 hectares, composé, notamment de 55 % de pins d'Alep et quelque 35 % d'oliviers sauvages et de genévriers, selon la Conservation des forêts.