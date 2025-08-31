Algérie: Université - Approbation de la création d'un comité pédagogique national chargé de développer l'enseignement en ligne

30 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La création d'un comité pédagogique national chargé de développer l'enseignement en ligne a été approuvée, samedi soir, lors d'une réunion présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, indique un communiqué du ministère.

Baddari s'est réuni, samedi soir, en présentiel et par visioconférence, avec les cadres du ministère, les responsables des conférences régionales et le président du Conseil national de déontologie et d'éthique universitaires, précise le communiqué, soulignant qu'il a été procédé, lors de cette réunion, à "l'élaboration d'un projet d'évaluation des documents pédagogiques et des cours publiés sur les plateformes universitaires" et à "l'approbation de la création d'un comité pédagogique national chargé de développer l'enseignement en ligne".

Ce comité aura notamment pour missions "la création d'un label de qualité pédagogique pour les documents numériques, l'unification des objectifs cognitifs des documents pédagogiques numériques et l'amélioration continue de leurs contenus", selon la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il sera également chargé de "mettre en place des mécanismes d'évaluation périodique de la qualité des documents pédagogiques numériques" et de "renforcer la visibilité de l'Université algérienne à l'international", conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.