Algérie: Université - Approbation de la création d'un comité pédagogique national chargé de développer l'enseignement en ligne

ALGER — La création d'un comité pédagogique national chargé de développer l'enseignement en ligne a été approuvée, samedi soir, lors d'une réunion présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, indique un communiqué du ministère.

Baddari s'est réuni, samedi soir, en présentiel et par visioconférence, avec les cadres du ministère, les responsables des conférences régionales et le président du Conseil national de déontologie et d'éthique universitaires, précise le communiqué, soulignant qu'il a été procédé, lors de cette réunion, à "l'élaboration d'un projet d'évaluation des documents pédagogiques et des cours publiés sur les plateformes universitaires" et à "l'approbation de la création d'un comité pédagogique national chargé de développer l'enseignement en ligne".

Ce comité aura notamment pour missions "la création d'un label de qualité pédagogique pour les documents numériques, l'unification des objectifs cognitifs des documents pédagogiques numériques et l'amélioration continue de leurs contenus", selon la même source.

Il sera également chargé de "mettre en place des mécanismes d'évaluation périodique de la qualité des documents pédagogiques numériques" et de "renforcer la visibilité de l'Université algérienne à l'international", conclut le communiqué.