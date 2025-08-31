Algérie: Lancement prochain du grand prix de l'innovation scolaire

BENI-ABBES — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, a annoncé, samedi à Beni Abbes, le lancement prochain du grand prix de l'innovation scolaire, ajoutant que sa première édition sera consacrée à la robotique.

Lors de sa visite à la wilaya de Beni Abbes, le ministre a fait part aussi de l'intention de son ministère de relancer les compétitions "inter-lycées" dès la prochaine année scolaire 2025-2026.

Sadaoui a valorisé les acquis nés de la révision du statut de l'enseignant des trois cycles d'enseignement, soulignant que son département continuerait à consolider lesdits acquis à travers le dialogue avec les partenaires sociaux.

Il s'est, en outre, engagé à oeuvrer à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs des corps communs et des professionnels du secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette même visite, le ministre de l'Education nationale a inspecté, en compagnie du wali de Beni-Abbes, Djamel Eddine Hashass, nombre de projets de construction d'établissements scolaires à travers la wilaya.

A ce propos, il a inspecté, dans la commune d'Igli, le projet en cours de réalisation d'un lycée de 800 places pédagogiques doté d'un internat de 200 lits, en remplacement du lycée Abdelhafid-Senhadri.

Cette structure éducative, dont les travaux connaissent un taux d'avancement de 73%, a nécessité un investissement public de plus de 428 millions de DA pour sa concrétisation, au titre des efforts du renforcement de l'enseignement secondaire dans la même collectivité locale, où il a insisté de livrer l'établissement dans les plus brefs délais.

Dans la même commune, le membre du gouvernement a inspecté un autre projet en cours de réalisation d'un groupement scolaire primaire de 27 classes, sis au nouveau groupement urbain "AJMAD".

Au chef-lieu de la commune d'El Ouata, M. Sadaoui a inauguré une cantine scolaire pouvant offrir 200 repas par jour aux élèves du premier palier dès la prochaine rentrée scolaire 2025/2026, de même qu'il a procédé au coup d'envoi du chantier de réalisation d'une nouvelle école primaire d'une capacité d'accueil de 300 élèves.

Au chef-lieu de la wilaya, le membre du gouvernement s'est enquis de l'avancement des travaux du chantier de réalisation d'un nouveau lycée de 1.000 places pédagogiques et inauguré une nouvelle école primaire "Othmani Ziane".

Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, effectuera dimanche une visite similaire dans la wilaya de Bechar.