Afrique: Décès en Italie de Sa Majesté Tchiffi Zié - Le continent perd une voix des royautés traditionnelles

Le monde des royautés africaines est en deuil. Sa Majesté Jean Gervais Tchiffi Zié, secrétaire général permanent du Forum des rois, sultans, princes, cheiks et chefs coutumiers africains, s'est éteint le 26 août 2025, à l'âge de 73 ans, en Italie, des suites d'une longue maladie, selon des sources relayées par Top News Africa.

Originaire du village de Payopa, dans la sous-préfecture de Gagnoa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire), Tchiffi Zié a marqué de son empreinte la scène traditionnelle africaine par son engagement panafricain et ses initiatives diplomatiques. Ancien directeur général de la société d'investissement italo-ivoirienne, il était également président fondateur de l'organisation United Kingdoms of Africa Associations, à l'origine du concept United Kingdom of Africa.

Reconnu en Éthiopie comme le 263e roi couronné de David à Aksum, après l'empereur Haïlé Sélassié, Sa Majesté Tchiffi Zié s'était illustré par une conception spirituelle et politique de la chefferie africaine. Pour lui, l'institution traditionnelle devait être considérée comme un « instrument qui mérite d'être soutenu » par l'Union africaine.

Son combat pour la reconnaissance des autorités coutumières au sein des instances continentales l'avait amené à multiplier les plaidoyers et rencontres de haut niveau. Sous sa direction, le Forum des rois et chefs coutumiers africains, créé le 28 août 2008 à Benghazi avec le soutien du défunt guide libyen Mouammar Kadhafi, est devenu une plateforme majeure de dialogue interculturel et de médiation.

Très impliqué dans les processus de médiation, Tchiffi Zié avait été mandaté en septembre 2022 par ses pairs pour contribuer à la résolution de la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, consécutive à l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako. Pendant plusieurs mois, il avait mené des démarches de facilitation auprès des chefs traditionnels et des responsables politiques, privilégiant toujours le dialogue et la réconciliation.

L'Afrique perd l'une de ses figures les plus écoutées dans la valorisation et la modernisation des chefferies traditionnelles. Au-delà du symbole, le décès de Tchiffi Zié pose la question de la continuité de ses combats : l'intégration des autorités coutumières dans la gouvernance moderne et leur rôle dans la prévention et la résolution des conflits.