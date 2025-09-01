Algérie: Ouverture à Alger, du 7e Festival Culturel National du Costume Traditionnel

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a présidé, samedi à Alger, l'ouverture de la septième édition du Festival culturel national du Costume traditionnel, prévu jusqu'au 2 septembre prochain avec la participation de concepteurs et d'artisans de 14 wilayas.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre a souligné que le caftan algérien est l'un des "costumes traditionnels authentiques profondément ancrés dans l'histoire", ajoutant que ce festival connaîtra "une grande participation de concepteurs, de modelistes et de chercheurs, ce qui confirme l'importance du travail académique dans l'historiographie du caftan algérien et d'autres éléments des costumes traditionnels nationaux".

M.Ballalou a insisté sur "l'intérêt que porte l'Etat à la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel national matériel et immatériel", ainsi que les "efforts déployés par son département pour classer de nouveaux éléments patrimoniaux et divers costumes traditionnels algériens au niveau international", les considérant comme des "éléments qui mettent en lumière l'identité algérienne et le patrimoine culturel ancestral".

De son côté, la commissaire du festival, Faïza Riyach, a souligné l'importance de faire connaître l'authenticité du caftan algérien et d'encourager la formation à sa confection, sa couture et sa broderie, considérant que sa préservation est "l'essence même du maintien de l'identité nationale".

L'ouverture du festival au Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs (Bastion 23) a été marquée par l'inauguration d'une exposition académique dédiée au caftan algérien, où ont été présentés des modèles et des pièces de musée rares de ce costume traditionnel, reflétant ainsi, l'ancienneté du patrimoine algérien à travers les différentes époques de l'histoire.

Par ailleurs, un défilé de mode spécialement dédié au caftan algérien sous ses différentes formes a été organisé pour l'occasion.

Des modélistes et des artisans ont également été honorés pour leurs efforts dans la préservation et la transmission des compétences artistiques de la broderie et du costume traditionnels.

L'annonce du lancement du concours "Caftan du Défi 2025", destiné aux jeunes concepteurs-designers, vise à encourager la création d'un modèle algérien innovant avec une touche contemporaine.

Le festival accueillera également le deuxième Forum national sur les efforts des institutions étatiques dans la protection du patrimoine culturel, intitulé "Notre souveraineté culturelle, un engagement global et une responsabilité partagée", au Centre national de recherches préhistoriques.

De plus, une journée d'étude sur l'histoire du caftan algérien à l'ère du renouveau et les mécanismes de sa sauvegarde et de sa préservation sera organisée.

Des ateliers de formation seront également ouverts aux étudiants de l'Institut d'Archéologie (section Restauration) de l'Université d'Alger 2 et de l'Ecole Supérieure de Restauration des Biens Culturels de Tipaza.