Congo-Kinshasa: Adoption de la charte et du règlement de l'Union sacrée de la Nation à Kinshasa

31 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les membres de l'Union sacrée pour la Nation, plateforme du Chef de l'État, ont adopté samedi 30 août, leur charte et leur règlement intérieur lors du deuxième congrès, tenu au Centre culturel et artistique africain de Kinshasa.

L'autorité morale de ce regroupement politique, Félix Tshisekedi, a lui-même présidé cette rencontre.

Parmi les innovations figure notamment le renforcement du pouvoir du secrétariat permanent, désormais appelé secrétariat exécutif : un organe technique et administratif chargé de gérer le dialogue proposé par la Fondation Thabo Mbeki.

Ce changement intervient dans un contexte où les membres ne se sentent pas en sécurité et expriment des doutes quant à la neutralité de la facilitation assurée par Thabo Mbeki.

Le Président de la République a promis de s'engager activement pour que la paix durable soit restaurée sur l'ensemble du territoire national.

Le présidium sera désormais composé des représentants des partis politiques disposant d'au moins quatre députés à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que de délégués désignés par le Chef de l'État.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.