Congo-Kinshasa: Adoption de la charte et du règlement de l'Union sacrée de la Nation à Kinshasa

Les membres de l'Union sacrée pour la Nation, plateforme du Chef de l'État, ont adopté samedi 30 août, leur charte et leur règlement intérieur lors du deuxième congrès, tenu au Centre culturel et artistique africain de Kinshasa.

L'autorité morale de ce regroupement politique, Félix Tshisekedi, a lui-même présidé cette rencontre.

Parmi les innovations figure notamment le renforcement du pouvoir du secrétariat permanent, désormais appelé secrétariat exécutif : un organe technique et administratif chargé de gérer le dialogue proposé par la Fondation Thabo Mbeki.

Ce changement intervient dans un contexte où les membres ne se sentent pas en sécurité et expriment des doutes quant à la neutralité de la facilitation assurée par Thabo Mbeki.

Le Président de la République a promis de s'engager activement pour que la paix durable soit restaurée sur l'ensemble du territoire national.

Le présidium sera désormais composé des représentants des partis politiques disposant d'au moins quatre députés à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que de délégués désignés par le Chef de l'État.