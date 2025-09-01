Guinée: La campagne pour le référendum du 21 septembre s'ouvre dans le calme et sans meetings

Coup d'envoi pour la campagne pour le référendum dans le calme dimanche 31 août à Conakry. Ni le gouvernement, ni les partis politiques d'opposition suspendus - et donc interdits de mener des activités politiques - n'ont mené de meeting pour appeler à un vote le 21 septembre. Seuls quelques mouvements de soutien aux autorités de Transition ont mené des activités festives.

Quelques centaines de partisans du « Oui » au projet constitutionnel ont bravé la pluie matinale pour marcher du Palais du peuple au Palais présidentiel. Vêtus de t-shirts blancs à l'effigie du président de la Transition Mamadi Doumbouya, accompagné de la phrase « Votons oui pour la Constitution », tous y exprimaient leur soutien au projet porté par le président de la Transition.

À Hamdallaye, la proche banlieue de Conakry, un autre mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya, anime une petite fête pour le lancement de la campagne. Là encore, l'assistance est unanime et clame « Oui à la Constitution ».

Assis près d'une boulangerie, un cinquantenaire regrette, lui, que les principaux partis politiques d'opposition (l'UFDG, le RPG, l'UFR et le PRP) ne puissent mener aucune activité, car suspendus par les autorités. « Je ne voterai pas si seulement un seul camp peut faire campagne », prévient-il.

Cependant, de façon générale, les passants interrogés dans les rues de Conakry semblent largement indifférents au lancement de la campagne.

Un début de campagne calme. Mais qui pourrait être perturbé par la manifestation des Forces vives, regroupant notamment les partis suspendus, prévue pour vendredi 5 septembre. Elles rendront leur mot d'ordre public dans quelques jours : soit appeler à voter « non », soit appeler au boycott du scrutin du 21 septembre.