Guinée: La campagne pour le référendum du 21 septembre s'ouvre dans le calme et sans meetings

31 Août 2025
Radio France Internationale
Par Tangi Bihan

Coup d'envoi pour la campagne pour le référendum dans le calme dimanche 31 août à Conakry. Ni le gouvernement, ni les partis politiques d'opposition suspendus - et donc interdits de mener des activités politiques - n'ont mené de meeting pour appeler à un vote le 21 septembre. Seuls quelques mouvements de soutien aux autorités de Transition ont mené des activités festives.

Quelques centaines de partisans du « Oui » au projet constitutionnel ont bravé la pluie matinale pour marcher du Palais du peuple au Palais présidentiel. Vêtus de t-shirts blancs à l'effigie du président de la Transition Mamadi Doumbouya, accompagné de la phrase « Votons oui pour la Constitution », tous y exprimaient leur soutien au projet porté par le président de la Transition.

À Hamdallaye, la proche banlieue de Conakry, un autre mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya, anime une petite fête pour le lancement de la campagne. Là encore, l'assistance est unanime et clame « Oui à la Constitution ».

Assis près d'une boulangerie, un cinquantenaire regrette, lui, que les principaux partis politiques d'opposition (l'UFDG, le RPG, l'UFR et le PRP) ne puissent mener aucune activité, car suspendus par les autorités. « Je ne voterai pas si seulement un seul camp peut faire campagne », prévient-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, de façon générale, les passants interrogés dans les rues de Conakry semblent largement indifférents au lancement de la campagne.

Un début de campagne calme. Mais qui pourrait être perturbé par la manifestation des Forces vives, regroupant notamment les partis suspendus, prévue pour vendredi 5 septembre. Elles rendront leur mot d'ordre public dans quelques jours : soit appeler à voter « non », soit appeler au boycott du scrutin du 21 septembre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.