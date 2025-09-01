Togo: Tensions politiques - Les rues optent la quiétude

31 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

Alors que de nouveaux appels à manifester avaient été lancés par certains groupes de la diaspora, Lomé est demeurée calme. Ce refus de céder à la contestation traduit la volonté d'une population lassée par les tensions stériles et résolue à privilégier la stabilité et le développement.

Samedi dernier, malgré l'insistance de quelques voix extérieures exhortant les citoyens à descendre dans la rue, la manifestation annoncée n'a pas eu lieu. La capitale togolaise est restée paisible, comme pour signifier que la nation aspire désormais à dépasser les clivages et les convulsions politiques.

Si l'agitation numérique espérait rallumer la flamme de la contestation, la réalité a révélé tout le contraire : la majorité des Togolais ont fait le choix de la paix et de la stabilité. De plus en plus de concitoyens expriment leur lassitude face à ces injonctions répétées, qui ne produisent aucun effet concret sur leur quotidien, si ce n'est de l'alourdir.

L'économie réelle illustre cette situation avec éloquence. Samedi, nombre de commerces sont demeurés fermés par crainte de débordements. Ces interruptions, récurrentes au fil des appels à manifester, fragilisent lourdement des entreprises déjà éprouvées par les crises passées. Chaque journée chômée représente des revenus envolés, des familles préoccupées et des projets différés. À long terme, ces perturbations pèsent bien davantage que des slogans scandés à distance.

Face à cela, une autre voix émerge au sein de la société togolaise : celle qui proclame « assez ». Assez de mobilisations sans issue. Assez de tensions improductives qui n'allègent nullement les charges du quotidien. Assez d'injonctions éloignées de la vie réelle des habitants. Car la préoccupation première des familles demeure celle de nourrir leurs enfants, de bâtir leurs projets et d'honorer leurs obligations.

Le Togo se situe aujourd'hui à un carrefour décisif : sa population se tourne vers l'avenir avec un désir croissant de construction, de développement et de solutions concrètes. Ce choix de la stabilité ne saurait être assimilé à une résignation ; il constitue, au contraire, un signe de maturité. En refusant de céder aux provocations, les Togolais affirment que leur destin ne saurait être sacrifié sur l'autel de l'agitation.

