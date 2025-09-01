Togo: Vogan célèbre en apothéose la fête des prémices Adzinukuzan

31 Août 2025
Togonews (Lomé)

La préfecture de Vo a vibré samedi au rythme de la fête traditionnelle Adzinukuzan, célébrée comme une apothéose culturelle et spirituelle.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont Kodjo Adédzé, le président de l'Assemblée nationale, représentant Faure Gnassingbé.

Considérée comme la fête des prémices, Adzinukuzan est un temps de remerciement à la providence divine pour les récoltes abondantes en fin de saison culturale.

Elle symbolise également la reconnaissance des fils et filles de Vo à la terre nourricière et aux ancêtres dont la mémoire reste vivante.

Au-delà de son aspect spirituel, la célébration traduit l'attachement des communautés au patrimoine culturel transmis par les aïeux.

« Vous devez non seulement le protéger mais aussi le transmettre aux générations futures en vue de sa sauvegarde. Je vous invite à faire de cette fête et du riche patrimoine culturel qui y est associé, une source de créativité afin de favoriser le développement d'industries culturelles capables de booster le tourisme et l'économie nationale », a déclaré Kanka-Malik Natchaba, le ministre de l'Enseignement supérieur.

La fête a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des diplomates. Parmi les personnalités remarquées, l'ancienne Première ministre Victoire Tomégah-Dogbé, native de la préfecture.

