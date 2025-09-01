Guinée: Le ministre des Affaires étrangères en visite en Belgique revient sur l'affaire Aïssatou Doukouré

31 Août 2025
Radio France Internationale
Par Tangi Bihan

C'est une affaire qui tend les relations entre Conakry et Bruxelles. Cela fait deux mois qu'Aïssatou Doukouré, ex-ambassadrice de Guinée en Belgique, est détenue dans une prison belge, après la plainte d'une jeune femme l'accusant de « maltraitance » et de « séquestration ». Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, a profité de sa visite en Belgique - initiée le 25 août - pour faire le point sur la procédure.

Morissanda Kouyaté espère la libération d'Aïssatou Doukouré. Selon lui, elle continue de bénéficier de l'immunité diplomatique, bien qu'elle ne soit plus ambassadrice, depuis novembre dernier. Une position qu'il avait déjà tenue dans une note verbale, adressée, le 25 juin, au gouvernement belge, et qu'il a réitérée au micro de la télévision nationale guinéenne.

« Laissons la justice faire son travail, mais à côté de la justice, il faut faire bouger la diplomatie. Mme Doukouré est une diplomate guinéenne, elle doit bénéficier d'une immunité totale. Une mauvaise interprétation sur l'immunité - qu'elle a - peut causer beaucoup de torts. Je suis ici pour être sûr que sur le plan diplomatique, tout se fait dans les normes », a déclaré Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères.

Une interprétation que ne partagent pas les autorités belges. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pierre Steverlynck, a déclaré, en juillet, qu'après avoir quitté ses fonctions d'ambassadrice, Mme Doukouré a vu son permis de séjour spécial annulé et n'est plus couverte par l'immunité diplomatique. Elle ne bénéficie plus que de l'immunité fonctionnelle qui ne s'applique pas à sa vie privée et donc pas, selon lui, à cette affaire.

Néanmoins, l'avocat d'Aïssatou Doukouré se dit confiant et espère sa libération rapide par la justice belge.

