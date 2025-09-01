Sénégal: Enseignement supérieur - Le ministère rappelle les règles d'ouverture d'un établissement privé

L'ouverture et le fonctionnement d'un établissement privé d'enseignement superieur (Epes) obéissent à des règles. Le rappel est du Pr Abdoul Aziz Diouf, directeur général de l'enseignement supérieur (Dges).

Dans un communiqué de presse, la Dges du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) porte à la connaissance du public que l'ouverture d'un Epes se fait sur la base du dépôt d'un dossier complet de demande d'ouverture auprès dudit ministère. Cité dans le document, M. Diouf souligne que « le fonctionnement d'un Epes est subordonné à l'approbation par l'autorité compétente à travers l'octroi d'un agrément provisoire ».

Par conséquent, il précise qu'aucun Epes ne peut dérouler ses programmes et délivrer des diplômes de Licence, Master et Doctorat d'exercice : (médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et chirurgie dentaire) sans un agrément préalablement établi par le ministère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Dges invite le public à se conformer aux dispositions prévues par la loi n° 94-82 du 23 décembre 1994, relative au statut des établissements privés et le décret n° 2018-850 du 11 mai 2018 portant statut des établissements privés d'enseignement supérieur. « Le non-respect de la réglementation en vigueur entraîne la fermeture immédiate de l'établissement par l'autorité compétente, et ce, sans préjudice des poursuites prévues par la législation », prévient la structure.