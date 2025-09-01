Algérie: Mohamed Abdellah Bachir, lauréat du prix de la 11e édition du concours 'Hadi Al-Arwah'

ALGER — Le jeune mounchid Mohamed Abdellah Bachir d'Adrar, a été consacré, samedi à Alger, lauréat du prix de la 11ème édition du concours "Hadi Al-Arwah" qui a mis en compétition cinq finalistes lors du dernier prime.

Le deuxième prix de ce concours prestigieux a été obtenu par Ali Sahraoui de M'Sila, alors que Lokmane Skandar a, quant à lui, gravi la troisième marche du podium, devant le public nombreux et recueilli du Centre culturel de Djamaâ El Djazaïr où régnaient des atmosphères empreintes de solennité.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Said et du recteur de Djamaâ El Djazaïr, Cheikh Mohamed Maamoun Al Kassimi Al-Hoceini.

Les représentants des présidents des deux chambres du parlement et le directeur général de la Télévision algérienne Mohamed Baghali, ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires dans différents secteurs de l'Etat algérien, étaient également présents à cette grande soirée.

Placé sous l'intitulé, "Hadi El Qur'an", la 11ème édition de ce concours a été organisée par la Chaîne du Saint Coran de la Télévision algérienne, qui s'est chargée avec la chaine de Télévision nationale de sa retransmission en direct.

Soutenus par un orchestre dirigé par Youcef Soltani, les cinq concurrents qualifiés à la finale après deux primes de sélection, ont interprété des Madihs empreints de louanges à Dieu et d'adoration au prophète de l'Islam, Mohamed (QSSL).

Les cinq chanteurs aux voix présentes et étoffées, ont ainsi fait montre de toute l'étendue de leurs talents respectifs, devant un jury qui les a rigoureusement évalués, dans des atmosphères annonçant les célébrations du Mawlid En-Nabawi Ech-Charif.

Le jury présidé par Abderrahmane Bouhbila et les membres Ismaïl Yelles et Mohamed Laïd El-Houari ont évalué les candidats selon les critères de la "performance, les techniques, la tessiture et la beauté vocales, ainsi que la présence sur scène, la diction, le niveau de langue et le sens du rythme" a rappelé le président du jury.

Selon les organisateurs, les distinctions des lauréats sont dotées des sommes de "1.500.000.00 DA pour la première place, 1.000.000.00 DA, pour la deuxième et 500.000.00 Da pour l'occupant de la troisième marche du podium".

Des invités de renoms d'Egypte, de Palestine, du Sénégal, du Sahara Occidental, de Lybie, de Tunisie, de Mauritanie et du Sultana d'Oman, ont rendu en alternance au concours, de belles prestations très appréciées par le public.

Également présent à ce prime final, le directeur de la Chaîne du Saint Coran de la Télévision algérienne, Said Hamza Nadir a noté "avec satisfaction la grande réussite de cette 11ème édition du concours "Hadi El Arwah", désormais devenu international".