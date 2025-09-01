Guinée: L'ancien premier ministre, Bernard Goumou annonce son implication dans la campagne référendaire

L'ancien Premier ministre de la République de Guinée, Docteur Bernard Goumou a animé ce dimanche 31 août 2025 un point de presse, à la maison de la presse de Guinée. Objectif, annoncer son implication dans la campagne référendaire du scrutin du 21 septembre prochain.

Cet ancien responsable du gouvernement guinéen a déclaré qu'il ira à l'intérieur du pays pour rencontrer les citoyens et leur expliquer de façon pédagogique les tenants et aboutissants de cette nouvelle constitution.

<< Mon engagement aujourd'hui est l'engagement d'un citoyen guinéen. Et cet engagement repose sur deux (2) piliers: le sens du devoir, contribuer à ce moment décisif, de ce moment historique à contribuer à construire à ce que deviendra la Guinée de demain. Ma conviction en plus de mon amitié et de ma loyauté envers le Président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, c'est que cette nouvelle constitution est bonne pour la Guinée, et représente un pas en avant pour chaque citoyen. Pourquoi cette constitution ? D'abord, c'est de tourner la page de la transition. Deuxièmement, c'est pour donner la légitimité démocratique à nos nouvelles autorités. Cette nouvelle constitution introduit des mécanismes de transparence, de contrôle de pouvoir et de reddition des comptes. Tout ceci contribue à la régulation de la gouvernance. Cette constitution permet aux citoyens de choisir librement leurs représentants. Cette nouvelle constitution permet également une construction inclusive de la Guinée à travers notamment l'éducation et la santé pour tous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce texte fondateur permet de semer la graine de l'envie pour notre pays. C'est pourquoi je viens d'évoquer ces raisons. Je guide, je motive et je fonde mon appel aux citoyens pour une responsabilité partagée. Je fais appel pour ouvrir le livre d'une Guinée prospère, d'une Guinée stable et tournée vers l'avenir. Je vais maintenant parcourir le pays pour rencontrer nos citoyens et expliquer de façon pédagogique les tenants et les aboutissants de cette nouvelle constitution. Les gens doivent comprendre les raisons profondes qui font du « OUI » à cette nouvelle constitution un choix pour l'avenir >>, a souligné l'ancien premier ministre.

Il clôt ses propos en précisant qu'au-delà des fonctions de l'administration, ses relations avec le Président de la transition sont bonnes.