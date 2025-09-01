Ile Maurice: Une inspiration pour les futurs leaders

Le prestigieux programme The Outstanding Young Person (TOYP) 2025 a franchi une nouvelle étape avec l'organisation d'un atelier inspirant destiné aux candidats en lice pour cette 39e édition. L'événement, tenu le 23 août, a été orchestré par la Junior Chamber International (JCI) Maurice, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le National Youth Council. Cette 39e édition est placée sous l'égide de JCI Quatre-Bornes.

Reconnaître la nouvelle génération de leaders

Le programme TOYP, initié par la JCI, met à l'honneur des jeunes âgés de 18 à 40 ans, qui incarnent leur mission à travers leurs accomplissements dans l'entrepreneuriat, le service communautaire, l'innovation scientifique, la culture ou encore la gouvernance. Ces jeunes ne sont pas seulement des modèles de réussite, ils sont des agents de changement, capables d'influencer positivement leur communauté et le monde.

Pour l'édition 2025, un jury d'exception sélectionnera six lauréats, chacun correspondant à une catégorie du TOYP, parmi les candidatures reçues entre le 3 juillet et le 8 août. L'un d'entre eux sera sacré Jeune personnalité exceptionnelle de Maurice 2025 et représentera le pays sur la scène internationale, rejoignant un réseau de près de 2 000 changemakers à travers le monde.

Un atelier pour renforcer les compétences des candidats

Lors de l'atelier du 23 août, les participants ont bénéficié de trois sessions interactives, animées par des experts de renom :

Littératie financière pour jeunes professionnels, conduite par le sénateur Pavan Gopal, fort de plus de 15 ans d'expérience en gestion financière, pour doter les jeunes d'outils concrets en matière de gestion et de croissance des ressources.

Leadership et Environmental Social Governance, animé par Yudhish Rohee, vice-président JCI 2025, qui a mis en avant l'importance d'intégrer la durabilité et la responsabilité sociale au coeur du leadership.

L'art de construire sa marque personnelle, présenté par Tasneem Jaumally, directrice chez Honoris, qui a partagé des stratégies pour gagner en visibilité, authenticité et impact à long terme.

Ces sessions ont insufflé une forte dose de motivation et ont permis aux participants de développer de nouvelles perspectives, de tisser des réseaux solides et de renforcer leur ambition. «Ce programme n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une manière de former des leaders qui agissent aujourd'hui pour bâtir un meilleur demain», a confié l'un des candidats.

«Nou pasion, nou lavenir»

Depuis sa création, JCI Maurice offre une plateforme unique aux jeunes pour transformer leur passion en impact concret. L'édition 2025, organisée par JCI Quatre-Bornes, s'inscrit sous le thème Nou Pasion, Nou Lavenir, mettant en lumière l'innovation, la résilience et le service envers la communauté.

La dernière étape du programme se déroulera à la fin septembre, avec la cérémonie de remise des TOYP 2025 Awards, qui récompensera les jeunes Mauriciens les plus exceptionnels de leur génération.

Comme l'a rappelé Huzaifa Udhin, président de JCI Quatre-Bornes : «À chaque jeune, je dis : croyez en votre étincelle. Le monde a besoin de vos idées, de votre courage et de votre énergie. À la JCI, nous croyons que la jeunesse n'est pas seulement le leader de demain, elle est le moteur du changement d'aujourd'hui. N'attendez pas le moment parfait ; commencez petit, commencez maintenant et grandissez à chaque pas. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et façonner un avenir dont nous serons fiers.»