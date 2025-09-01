Ile Maurice: Bérenger - «Pas de rupture entre le PTr et le MMM» malgré les «divergences»

Le Premier ministre Navin Ramgoolam et son adjoint Paul Bérenger sont en train de régler leurs problèmes «dans l'intérêt supérieur du pays». C'est pour contrer les «rumeurs» et autres «palabres», que Paul Bérenger a tenu à mettre les points sur les «i» en abordant ce sujet en premier lieu lors de sa conférence de presse hier. «Il n'y aura pas de rupture entre le PTr et le MMM» malgré les «divergences» et les «différences», insiste le DPM.

Divergences il y a. En commentant le sujet qui défraie la chronique, à savoir la crise à la Banque de Maurice (BoM), Paul Bérenger a déclaré qu'il n'était pas d'accord quand Gérard Sanspeur a été nommé Second Deputy Governor à la BoM.

Plus tard en répondant aux questions de la presse, le DPM devait dire que Sanspeur est loin d'être le seul problème auquel doit faire face la Banque de Maurice. Il y a aussi l'affaire des milliards de la Mauritius Investment Corporation et de la Silver Bank.

Pour Paul Bérenger, ces deux entités représentent un énorme scandale financier, et le pays risque de grosses pertes financières dans les deux cas. Mais selon lui, Navin Ramgoolam et lui sont en train de travailler à trouver des solutions «dans le respect des prérogatives du Premier ministre et dans l'intérêt du pays».

«Hystérie collective»

Paul Bérenger a également commenté les nominations refusées par son gendre Frédéric Curé et Meela Devi Ramlochun-Bunwaree respectivement à Airport Holdings Ltd et à l'Agricultural Marketing Board. Il a dénoncé ce qu'il considère comme une «hystérie collective» particulièrement dans le cas de Curé, alimentée selon lui par des posts anonymes sur les réseaux sociaux.

Le leader du MMM s'est dit «attristé» et en même temps il a déclaré que le refus de ces deux personnes est «extrêmement dangereux» car celles-ci sont parfaitement qualifiées, avec de l'expérience dans leurs domaines respectifs pour mener à bien les missions qui leur avaient été confiées. Il a une nouvelle fois assuré que ce n'est pas lui avait proposé le nom de Frédéric Curé, mais Rajesh Bhagwan et Ajay Gunness. «Le pays a besoin de personnes honnêtes et qualifiées, mais à cause d'une hystérie collective, ils ont préféré se retirer.»

Evoquant aussi la situation à Air Mauritius, Paul Bérenger l'a qualifiée de grave. «C'est un défi énorme à relever afin de sauver et relancer notre compagnie aérienne nationale.»

Sur le chapitre de Rodrigues, le DPM a abordé sa double rencontre durant la semaine écoulée à la fois avec le Chef commissaire Franceau Grandcourt et avec la minority leader, Franchette Gaspard Pierre Louis.

Il a notamment affirmé que le Premier ministre et lui ont écouté attentivement la dernière conférence de presse du Chef commissaire le 15 août, au cours de laquelle des choses très intéressantes ont été dites. Paul Bérenger a souligné que des propositions ont été faites, notamment l'introduction d'un Dispute Resolution Mechanism basé sur le modèle qui existe à Trinité-et-Tobago. Ce mécanisme doit être adapté dans le contexte rodriguais avant de pouvoir faire son entrée dans la Rodrigues Regional Assembly Act.

Le DPM a aussi déclaré que Franceau Grandcourt avait fait une proposition pour un référendum sur l'autonomie de Rodrigues. Paul Bérenger lui a alors rappelé que le référendum n'existe pas actuellement dans la loi à Maurice. Toutes les discussions ont été rapportées au Conseil de ministres vendredi et le Cabinet a décidé que le PM et le DPM ensemble vont avoir une rencontre dans les jours à venir avec Franceau Grandcourt et avec Franchette Gaspard Pierre Louis.

Paul Bérenger a terminé son intervention sur Rodrigues en disant que gouvernement régional actuel de Rodrigues, qui n'avait qu'une voix de majorité à l'Assemblée régionale, avait perdu cette majorité.

Enfin pour Paul Bérenger, les nominations récentes des Senior Counsels et Senior Attorneys, dont certains sont proches du gouvernement, constituent une «situation bien compliquée et malsaine» car selon la Law Practitioners Act, qui est «très floue», le président de la République «peut», sur recommandation de la Chef juge, nommer ces derniers.

Le président ne peut cependant ajouter une personne non recommandée par la Chef juge sur la liste. Il a précisé que le gouvernement va «en temps et lieu» apporter les amendements nécessaires et que pour l'heure «la balle est dans le camp de la Chef juge».

Le bureau du Chef commissaire de Rodrigues dément les propos de Paul Bérenger

Un communiqué du Bureau du Chef commissaire de Rodrigues, émis hier, après la conférence presse de Paul Bérenger, dément fermement les affirmations de ce dernier selon lesquelles le Chef commissaire et le gouvernement régional ont perdu leur majorité d'une voix.

Il réaffirme que sa majorité reste forte et intacte à l'Assemblée. Le Conseil exécutif regrette les actions de Bérenger, qui, selon lui, créent une confusion en liant les relations institutionnelles du gouvernement régional à une réunion partisane, (de l'OPR) prévue à Rodrigues ce dimanche 31 août.

Il souligne que ses membres, ainsi que la majorité de l'Assemblée, ont été démocratiquement élus par le peuple rodriguais jusqu'en 2027, et considère les déclarations du DPM comme potentiellement préjudiciables à la confiance entre le gouvernement régional de Rodrigues et la République de Maurice.